Antonio Zequila, dietro front sulla Boschi: “Mi scuso, solo sciocchezze”

L’ex gieffino fa marcia indietro in merito alle recenti dichiarazioni su Maria Elena Boschi: “Mi dissocio”

Hanno fatto il giro del web le recenti affermazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, in occasione di una sua recente intervista per il programma radiofonico La Zanzara trasmesso da Radio 24. L’attore ha confessato di provare un certo interesse per la deputata Maria Elena Boschi, ammettendo che reincarnerebbe il suo tipo di donna ideale. Dichiarazioni, però, un po ‘gonfiate’ secondo l’ex gieffino che, qualche ora fa ha voluto far luce sul gossip attraverso un post pubblicato su Instagram. Nel corso dell’intervista, il campano si è lasciato andare in effetti ad alcune dichiarazioni decisamente piccanti (non riferite però alla donna), che hanno inevitabilmente creato una certa confusione. D’altra parte, la Boschi sembra esserci avvicinata all’attore Giulio Berruti.

Zequila chiede scusa alla Boschi: “La volgarità non mi appartiene”

Qualche ora fa, l’ex gieffino ha condiviso un auto scatto su Instagram con il quale ha voluto chiarire la vicenda. Nel testo della didascalia, infatti, Zequila ha voluto porgere le sue scuse alla deputata e asserendo che le voci circolate in rete sarebbero solo delle sciocchezze. Non ha perso, però, l’occasione di rimarcare il suo apprezzamento per la donna. “Ci tengo a precisare che io in un’intervista radiofonica, alla domanda sul mio ideale di donna, ho asserito che lei mi piace molto”, riferendosi alla Boschi. “La stimo molto come politico e come donna. Inoltre lei incarna il mio ideale di donna. Del resto mi dissocio e mi scuso per tutte le sciocchezze che scrivono sul web”. Ma cosa ha detto Antonio nell’intervista? Secondo Zequila, Maria Elena Boschi sarebbe una donna molto dolce, che nasconde una certa sensualità. “Ci vuole uno che possa fargliela scatenare”, questa probabilmente la frase che ha suscitato il clamore nelle ultime ore.

Boschi e Berruti, c’è del tenero?

Si era già vociferato di un possibile flirt tra i due prima che scoppiasse la pandemia. La politica e l’attore erano stati più volte paparazzati insieme in diverse occasioni: solo adesso, però, sembra che tra i due ci sia veramente del tenero. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, i due sono stati beccati insieme ad una cena in atteggiamenti molto romantici. Lui, in una recente intervista a Vieni da me, ha confessato di essere tornato single. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito il gossip.