Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019, trionfa Mara Maionchi

Italia’s Got Talent 2019, il vincitore è Antonio Sorgentone: la finale del 23 marzo

Antonio Sorgentone è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019! Il programma di Sky ha concluso in grande questa nuova edizione, che sappiamo già non sarà l’ultima. Il successo del format ha spinto i vertici a rinnovare per altri due anni. Sarà anche merito della giuria di quest’anno? Frank Matano, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Mara Maionchi sono stati una garanzia: divertimento, emozioni e tanto altro non sono mancati di certo. Non è stato facile per i giudici scegliere i quindici finalisti di Italia’s Got Talent 2019, ma ce l’hanno fatta. E fra questi, che si sono tutti esibiti questa sera, è stato incoronato vincitore Antonio Sorgentone. A decretare il vincitore è stato il pubblico attraverso il televoto, infatti la finale era rigorosamente in diretta – e in onda anche su TV8 -. Gli ospiti sono stati Pupo e Gigi Proietti, che ha intrattenuto la platea in attesa del risultato del televoto.

Antonio Sorgentone vince Italia’s Got Talent 2019, la classifica finale

I cinque più votati sono stati Simone Savogin, Aurora Leone, Nicola Virdis, Andrea Paris e Antonio Sorgentone. A questo punto, dopo aver seguito tutte le puntate, era già chiaro al pubblico che il vincitore sarebbe stato uno fra Andrea e Antonio. Forse il prestigiatore era dato per favorito, alla fine invece l’ha spuntata il pianoforte di Sorgentone. Vi ricordiamo che il pianista è stato il Golden Buzzer di Mara Maionchi, che aveva riconosciuto sin da subito in lui originalità e talento. Lo aveva paragonato a Jerry Lee Lewis e per questo lo ha voluto mandare direttamente in finale con il Golden Buzzer durante le audizioni. Anche a Italia’s Got Talent 2019 dunque ha trionfato Mara, dopo aver trionfato anche a X Factor. Questa, comunque, la classifica finale:

Antonio Sorgentone Andrea Paris Nicolas Virdis Simone Savogin Aurora Leone

Italia’s Got Talent 2019, tutti i finalisti di venerdì 23 marzo

Se vi siete persi il nome di uno dei finalisti di Italia’s Got Talent, potete cercare qui di seguito. In ordine di esibizione infatti abbiamo visto sul palco Antonio Sorgentone, Mini Raptor, Lorenzo Tronconi, Alex e Alice, Simone Savogin, Nicolas Virdis, Gypsy Musical Academy, Coro Divertimento Vocale, Aurora Leone, Samuel Olatidoye, Gianluca Falletta, Andrea Paris, Urban Theory, Ernesto Dolvi e il suo sax, Silent Rocco. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 è stato anche il primo concorrente a esibirsi.