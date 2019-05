Antonio Razzi e la moglie: pace in diretta con Guillermo Mariotto

Pace tra Antonio Razzi, la moglie e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez hanno finalmente fatto pace a Ballando con le Stelle con il giurato Guillermo Mariotto. I tre si sono riconciliati nel corso della puntata in onda sabato 11 maggio 2019. Dopo il ballo con la maestra Ornella Boccafoschi, Milly Carlucci ha invitato in pista la moglie di Razzi per una ricorrenza speciale: il quarantacinquesimo anniversario di matrimonio. Antonio ha così ballato con Maria Jesus un dolce tango, che ha ricevuto consensi e applausi dal pubblico. Al termine dell’esibizione è arrivato al centro dello studio Mariotto con un mazzo di fiori: il venezuelano si è inginocchiato davanti alla coppia e ha chiesto scusa per le crudeli parole usate qualche settimana fa. Scuse accettate da parte di Antonio e Maria Jesus seppur con una battutina sarcastica. “Non è che ora escono delle api da questi fiori?”, ha chiesto simpaticamente la signora Razzi.

Cosa era successo tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto

Ma cosa era successo tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle? Il concorrente e la moglie Maria Jesus Fernandez si erano arrabbiati per alcune frasi del giurato sud americano. Mariotto aveva giudicato la performance di Razzi utilizzando il termine demenza senile. Una frase piuttosto forte che aveva indignato parecchio Antonio e la sua moglie, che avevano preteso delle scuse pubbliche da Mariotto.

Antonio Razzi offeso dalle affermazioni di Mariotto

“Dire demenza senile è un offesa a chi è affetto da questa malattia che è quella antecedente all’Alzheimer. Faccio un appello a Milly Carlucci, vorrei che all’inizio della prossima puntata Mariotto chiedesse scusa per quello che ha detto. Me lo ha detto ben tre volte!”, aveva sottolineato qualche giorno fa Antonio Razzi a Vieni da me.