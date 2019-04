Antonio Razzi: frecciatina a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle: Antonio Razzi commenta Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Antonio Razzi non demorde dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle 2019. L’ex senatore ha ottenuto dei voti molto bassi, tra cui due zero dai giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Li voglio invitare a ballare, voglio vedere di cosa sono capaci. Chi sta in giuria dovrebbe almeno saper ballare due o tre stili“, ha dichiarato Razzi a Un giorno da pecora, il programma in onda quotidianamente su Radio Rai 1. Chi inviterebbe di preciso il provetto ballerino? “La Lucarelli, le farei fare un tango”, ha risposto Antonio. Selvaggia accetterà l’invito del concorrente di Milly Carlucci?

Antonio Razzi felice della partecipazione a Ballando con le Stelle

Nonostante le critiche e i commenti sarcastici, Antonio Razzi è felice di questa partecipazione a Ballando con le Stelle. “Ho scelto di ballare il Gam Gam Style in onore delle due Coree, agli italiani è piaciuto”, ha spiegato Razzi, che è seguito all’interno del programma dalla ballerina Ornella Boccafoschi. “Mi fa male tutto, ho i muscoli indolenziti, ballo per tre ore al giorno”, ha poi confidato il 71enne dopo la prima puntata del varietà.

Il futuro di Antonio Razzi in politica dopo Ballando con le Stelle

“Non credo tornerò a candidarmi. Non mi hanno voluto, pazienza. Salvini è un caro amico, una persona eccezionale, ma lui non me l’ha proposto ed io non glielo ho chiesto. E comunque al momento non posso candidarmi: sono troppo impegnato con Ballando…”, ha concluso Antonio Razzi.