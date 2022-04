Antonio Mezzancella e Georgia, nata la figlia: annuncio di Serena Bortone

A Oggi è un altro giorno, in apertura della puntata in onda lunedì 11 aprile, è stato festeggiato l’arrivo di Aurora, la terza figlia di Antonio Mezzancella. Serena Bortone ha annunciato l’arrivo della piccola, assieme al neo papà, non appena ha preso il collegamento dal Tg1. Per l’occasione è stato anche appeso un fiocco rosa in studio. Omaggio anche da parte di Memo Remigi, che per l’evento ha sfoderato una camicia rosa. Dal canto suo Mezzancella ha raccontato i dettagli del parto che non è stato una passeggiata visto che il travaglio di Georgia Manci (la compagna di Antonio) è durato più di dieci ore.

“Un parto molto lungo, dalle 6 del pomeriggio di sabato alla fine la bimba è nata alle 4.25 di domenica mattina”, ha spiegato Mezzancella, aggiungendo che lungo tutto il travaglio è rimasto al fianco di Georgia. “Il corpo umano femminile è veramente capace di tutto”, ha chiosato sorridendo. Spazio quindi ad un videomessaggio fatto arrivare in studio dalla neo mamma Georgia che, dall’ospedale, è apparsa raggiante: “Stiamo bene, un abbraccio grande a tutti”, ha salutato con un riso tripudiante la donna, incassando i complimenti della Bortone: “Geo è bellissima, come se niente fosse. Wow”.

Chi è Antonio Mezzancella: carriera e vita privata

Antonio Mezzancella è nato a Perugia il 2 giugno del 1980 sotto il segno dei Gemelli ed è un volto noto del mondo dello spettacolo. In particolare è conosciuto per le sue imitazioni. Ha cominciato da giovanissimo, guadagnandosi da vivere facendo l’animatore nei villaggi turistici. Nel 2004 ha esordito al Festival di Castrocaro Terme trionfando come volto nuovo. Nel 2010 ha partecipato a Tu si que vales, arrivando secondo. Quindi è stato protagonista di Tale e Quale Show, aggiudicandosi l’ottava edizione del programma di Carlo Conti e ottenendo una ulteriore botta di popolarità.

A Tale e Quale Show Antonio ha anche trovato l’amore. Infatti la love story con Georgia, che è una delle ballerine del corpo di ballo del talent di Rai Uno, è sbocciato proprio nel dietro le quinte della trasmissione.

Mezzancella, con l’arrivo di Aurora, è diventato papà per la terza volta. Le prime due figlie, Chiara e Laura, le ha avute da una precedente relazione sentimentale. A Oggi è un altro giorno ha dichiarato, in merito alla nascita di Aurora, che Chiara e Laura hanno manifestato molto entusiasmo per la venuta alla luce della sorellina.