Antonio Banderas ha il Coronavirus: 60esimo compleanno in quarantena

Un compleanno da ricordare, quello dei 60 anni, per Antonio Banderas. L’attore spagnolo ha contratto il Coronavirus e per questo è costretto a festeggiare questo importante traguardo in quarantena. A dare l’annuncio il diretto interessato con un post sui social network. Antonio non si è perso d’animo e ha chiarito che approfitterà di questo periodo d’isolamento per leggere, scrivere, riposarsi e pensare ai prossimi progetti lavorativi. L’ex marito di Melanie Griffith ha confidato di non avere particolari sintomi a parte la stanchezza. Non è la prima volta che Antonio deve fare i conti con dei problemi di salute: nel 2017 è stato colpito da un infarto che ha completamente stravolto la sua vita. E, siamo sicuri, pure il Covid-19 non lascerà indifferente il divo di Hollywood.

Antonio Banderas ha il Coronavirus: l’annuncio dell’attore

“Sono positivo al Coronavirus. Approfitterò dell’isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti”, ha fatto sapere Antonio Banderas. “Voglio annunciare che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno osservando la quarantena, essendo risultato positivo alla malattia Covid-19, causata dal Coronavirus. Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò al più presto seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo di cui soffro e che sta colpendo tante persone in tutto il pianeta”, ha aggiunto.

La lunga e sfavillante carriera di Antonio Banderas

Nato a Malaga il 10 agosto del 1960 da padre poliziotto e madre insegnante, Antonio Banderas ha iniziato a recitare a 19 anni dopo il diploma della scuola d’arte drammatica. In realtà il suo sogno era quello di diventare un calciatore ma una frattura al piede ha stroncato la sua carriera nel club cittadino. Antonio ha cominciato a lavorare a teatro prima dell’incontro con Pedro Almodovar che gli ha sicuramente cambiato la vita. Le sue collaborazioni con il regista (sette) hanno scandito la sua carriera: da Matador e La legge del desiderio, passando per Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Legami fino a Dolor y Gloria con cui ha vinto prima la Palma d’oro a Cannes e poi è stato nominato all’Oscar. A Hollywood è diventato famoso negli anni Novanta con La maschera di Zorro, dove ha recitato accanto a Catherine Zeta-Jones.

La vita privata di Antonio Banderas: due matrimoni e una figlia

Antonio Banderas è stato sposato dal 1987 al 1996 con l’attrice spagnola Ana Leza. È durato dal 1996 al 2015 il matrimonio con Melanie Griffith dalla quale ha avuto la figlia Stella che oggi ha 23 anni e sta cercando di seguire le orme dei genitori. Da qualche anno Antonio fa coppia fissa con Nicole Kampel, olandese estranea al mondo del cinema.