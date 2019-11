Antonio Banderas dopo l’infarto: “Mi ha salvato la mia fidanzata Nicole”

Antonio Banderas in confidenza al Jimmy Kimmel Live: il racconto sull’infarto di due anni fa

Antonio Banderas è stato colpito da un infarto un paio di anni fa, ma oggi ha raccontato che a salvarlo è stata la sua fidanzata Nicole Kimpel. L’attore è intervenuto nel programma Jimmy Kimmel Live in onda sulle reti statunitensi e ha parlato della sua nuova vita, cominciata dopo l’infarto appunto. Da quel momento ha deciso infatti di dare priorità agli affetti e ciò che considerava importante prima lo è diventato molto meno. Si è reso improvvisamente conto che stava vivendo la vita in modo poco consono, così ha migliorato alcuni aspetti delle sue giornate e si è dedicato maggiormente alla famiglia. A partire dalle cose più semplici, per esempio era un fumatore e ha smesso. Proprio perché la sua vita è migliorata dopo l’infarto, Antonio Banderas sente di essere un uomo fortunato, anche grazie a quell’attacco di cuore.

Antonio Banderas: “La mia fidanzata Nicole mi ha salvato la vita”

Ma in che modo la sua fidanzata Nicole gli ha salvato la vita in occasione dell’infarto? Banderas ha raccontato a Jimmy Kimmel che la sera prima la modella aveva un forte mal di testa e, non avendo nulla in casa, sono usciti di casa per prendere un medicinale in grado di alleviarle il dolore. Hanno comprato allora un’aspirina, l’unica cosa che hanno trovato e anche con l’effetto più forte, la massima insomma. E poi ha spiegato: “La mattina dopo, quando ho iniziato ad avere i sintomi e sapevo chiaramente cosa stava succedendo, Nicole ha messo una di quelle aspirine sotto la mia lingua e mi ha salvato la vita”. Non ha aggiunto ulteriori dettagli, questo si legge su Foxnews.com, ma l’attore non ha intenzione di sprecare questa seconda occasione di vita.

Antonio Banderas dopo l’infarto: come è cambiata la sua vita

Per questo Antonio Banderas dopo l’infarto ha migliorato il suo stile di vita, non solo dal punto di vista della salute ma anche dando precedenza alla famiglia. “Poni attenzione alle cose più vere. Mia figlia è una cosa vera, i miei amici, la mia famiglia e la mia vocazione come attore. In un certo senso, probabilmente è stupido dirlo, ma forse è una delle cose migliori che sono successe nella mia vita”, ha aggiunto infine.