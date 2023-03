Antonino Spinalbese è tornato questo pomeriggio a pubblicare un nuovo post sul suo profilo Instagram ufficiale che sta facendo discutere, e non poco, i suoi follower. Il contenuto Instagram in questione è una foto dell’hairstylist di spalle, in bianco e nero: la didascalia è in francese, “tourne la page”, traducibile in italiano come “gira la pagina”.

Sembra dunque che con queste parole Antonino Spinalbese, seppure in modo piuttosto sibillino, stia invitando sé stesso a guardare oltre rispetto al passato. magari, chi lo sa, anche per non pentirsi troppo di quello che è successo. Il diretto interessato non ha fatto riferimenti specifici a nessuna situazione in modo particolare, ma è ovvio che alla luce dei fatti siano stati in molti a pensare che fra le righe si nasconda un messaggio per Ginevra Lamborghini.

Spinalbese e la Lamborghini, si sa, hanno instaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip un rapporto speciale, tramutatosi in una vera e propria frequentazione sentimentale quando lui è uscito dalla casa. Dopo aver confermato in diretta il loro interesse reciproco con un bacio di fronte agli occhi di Alfonso Signorini su Canale 5, i due hanno iniziato a vedersi anche lontano dalle telecamere, ma qualcosa è andato storto. A pochissimi giorni dalla fine dell’esperienza del GF Vip per Antonino la coppia è scoppiata, per la disperazione dei tanto affezionati supporter dei “Gin Tonic”.

Ebbene, queste parole così criptiche di Antonino non sono piaciute a tanti commentatori proprio per i suoi recenti trascorsi.

Le critiche all’ultimo post di Spinalbese

C’è per esempio stato chi, come il giornalista Giuseppe Scuccimarri, ha attaccato l’ex vippone per questo suo stile comunicativo, che secondo lui ha il solo scopo di creare hype. Accuse, queste, a cui Antonino Spinalbese ha risposto con grande classe:

“Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata.“

Da queste parole dell’ex di Belen Rodriguez, insomma, emerge in modo ancor più chiaro che la didascalia del post fa effettivamente riferimento ad una persona che si è voluto lasciare alle spalle. Visto che anche i fan dei Gin Tonic hanno mangiato la foglia, in questo senso, c’è stato chi si è scagliato contro di lui per “non aver nemmeno provato a girarla quella pagina”. Secondo alcuni hater, dunque, Spinalbese avrebbe praticamente sedotto e abbandonato Ginevra, con la quale non sembra nemmeno “averci provato” poi più di tanto.

Spinalbese, tra l’altro, potrebbe aver effettivamente già trovato una nuova fiamma dopo il fuoco di paglia rappresentato dalla sorella di Elettra Lamborghini: proprio pochi giorni fa, infatti, è stato pizzicato in atteggiamenti sospetti con la ex Miss Italia Carolina Stramare.