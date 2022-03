Antonino Spinalbese volta pagina dopo Belen: con chi è stato pizzicato

‘La vita continua anche senza noi, che siamo lontani ormai’, canta Vasco Rossi in Anima Fragile. E la vita continua anche per Antonino Spinalbese dopo che ha visto naufragare, sul finire del 2021, la sua relazione con Belen Rodriguez. Sembra lontana anni luce l’estate scorsa, quando l’hairstylist e la modella argentina hanno accolto Luna Marì, loro frutto d’amore. Allora il quadretto familiare pareva perfetto, inscalfibile. Nessuno si sarebbe immaginato che in un pugno di mesi tutto sarebbe andato in fumo, con la Rodriguez clamorosamente di ritorno tra le braccia di Stefano De Martino. E Antonino? Chi Magazine lo ha pizzicato per la prima volta in dolce compagnia da quando con Belen le strade si sono separate.

Il 27enne spezzino è stato intercettato dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini in un locale nel centro di Milano, in compagnia di una misteriosa ragazza “rossa”, che, forse, tanto misteriosa alla fine non è. Ma si proceda con ordine: l’hairstylist è stato immortalato mentre con la donna stava consumando un pranzo in un locale in largo La Foppa. Chi ha ripreso la scena non ha visto alcun bacio, ma assicura che la complicità mostrata da Spinalbese e la giovane era palpabile e vibrante: abbracci, gesti affettuosi e sguardi zuccherosi. Ma chi è tale “rossa”?

Antonino Spinalbese, è tempo di andare oltre il capitolo Belen

Chi Magazine preferisce non sbilanciarsi, ma ipotizza che dietro agli occhiali scuri si potrebbe celare la nota trainer di yoga Nanda Isaia. I se e i condizionali sono d’obbligo, in quanto non c’è assoluta certezza che si tratti di Isaia anche se l’ipotesi non è assolutamente da scartare. Molti dubbi pure sul legame che lega Spinalbese e la “rossa”: flirt? Conoscenza? Amicizia? Fase embrionale di una possibile love story? Difficile dirlo: quel che si può affermare senza se e senza ma è che Antonino, volente o nolente, ha voltato definitivamente pagina. Con Belen il sogno è stato intenso ma breve. Di quella relazione, però, rimane un grande dono: la piccola Luna Marì.