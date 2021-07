Antonino Spinalbese, parla l’ex fidanzata: cosa pensa della sua paternità

Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, intervistata dal portale web Fanpage.it ha commentato la nascita della piccola Luna Mari. La secondogenita di Belen Rodriguez è nata il 12 luglio scorso, poco dopo la mezzanotte.

“Antonino è una persona molto dolce e protettiva sono sicura che sarà un bravo papà” ha detto la Mannarino. La love story tra Chiara e Antonino si è conclusa nel 2019, ma i due non hanno più avuto un rapporto. Sembra che proprio dopo l’incontro con Belen, Antonino si sia distaccato completamente dalla sua ex.

Il comportamento di Spinalbese non è proprio andato a genio alla Mannarino. Ma il tempo lenisce ogni ferita, quindi ormai la questione è acqua passata. Classe 1993, Chiara è una giovane 28enne lontana dal mondo dello spettacolo e dello showbiz.

L’ex di Antonino lavora come account manager a Brescia ed è molto portata per le lingue. Tra le tante che parla fluentemente, anche il cinese. Il suo incontro con l’attuale compagno di Belen Rodriguez è avvenuto nel 2016 all’Università Cattolica di Milano.

La loro relazione è durata quasi quattro anni. Sin da subito sembra che Chiara sia rimasta attratta dalla bellezza e dall’appeal di Antonino. Una presenza che si impone e si fa notare in modo del tutto naturale. Perché la loro relazione naufragò?

A rivelarlo è la Mannarino ai microfoni di DiPiù: “Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce ad infondere alle persone“. La 28enne ha poi aggiunto che per quattro anni è stata felice con lui, quindi ha aggiunto: “Poi qualcosa si è rotto“.

Come sono oggi i rapporti tra l’ex di Antonino e Belen Rodriguez? Nel 2020 Chiara ha pubblicato un post che ha fatto molto discutere e animare il gossip nostrano. La bresciana infatti scriveva: “Non mi sento inferiore a nessuno“. Parole che sono state interpretate da molti come una risposta alla scelta amorosa del suo ex.

In seguito a quelle parole, Chiara ricevette la chiamata di Belen che l’avrebbe invitata a non esternare pubblicamente i suoi sentimenti perché potevano essere fraintesi. Un’iniziativa che Chiara non ha gradito. Lei avrebbe preferito che a chiamarla fosse il suo ex e non la sua nuova compagna. Chiara però vuole concludere l’intervista inviando alla coppia tanta pace e amore.