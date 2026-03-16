Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez: “Ci siamo sposati, ma non lo sa nessuno”

Antonino Spinalbese si è sposato con Ainhoa Foti Rodriguez? Il gossip ha iniziato a circolare lungo la mattinata di lunedì 16 marzo, quando l’hair stylist spezzino e la sua dolce metà hanno postato su Instagram alcune foto curiose. Si tratta di scatti realizzati in una stanza dell’hotel milanese Tivoli President. Nelle immagini si vede la coppia in stile “dannato” e “selvaggiamente romantico”. A colpire è però stata la didascalia che l’ex compagno di Belen Rodriguez e la tatuatrice hanno scritto a corredo dell’album: “Ci siamo sposati, ma non lo sa nessuno”.

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez si sono sposati?

Non è chiaro se i due si siano realmente uniti in matrimonio oppure se la frase scritta altro non è che una trovata pubblicitaria, visto che il post con le già citate immagini realizzate nel lussuoso albergo meneghino è brandizzato. Molti fan hanno già fatto le congratulazioni ad Antonino e ad Ainhoa, senza che questi abbiano chiarito se si sia di fronte a un equivoco da loro stessi creato oppure se davvero siano state celebrate le nozze in gran segreto.

Le tappe della love story

Spinalbese e Foti Rodriguez si sono presumibilmente conosciuti nei primi mesi del 2024. A maggio dello stesso anno sono usciti allo scoperto. Lui è nato nel 1995 ed è diventato popolare soprattutto per la relazione sentimentale vissuta con Belen, con la quale ha la figlia Luna Marì.

Ainhoa ha tre anni meno del fidanzato (o forse marito), è originaria di Genova, ma da tempo vive a Milano dove lavora come tatuatrice. In precedenza è stata una modella per brand importanti quali Intimissimi, Guess, Chopard e Brosway, prima di conseguire il master in Fashion Styling all’Accademia del Lusso di Milano.

Sia Antonino sia Ainhoa sono piuttosto riservati. Raramente pubblicano scatti di coppia, cercando di mantenersi lontani dal radar del gossip. Per quel che invece riguarda gli attuali rapporti tra Spinalbese e l’ex Belen, pare che siano piuttosto buoni. L’hair stylist in alcune interviste ha raccontato che entrambi, per via del carattere fumantino che hanno, ogni tanto battibeccano. Ma nulla di grave: stima e rispetto reciproco non mancano. La priorità è far crescere Luna in un ambiente familiare il più possibile sereno.