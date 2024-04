Antonino Spinalbese chiude con la tv: la spiegazione perfetta

Tutto vero. Antonino Spinalbese, dopo la parentesi televisiva al Grande Fratello Vip, qualche ospitata in tv e il naufragio di un progetto imprenditoriale, è tornato a fare il parrucchiere. La notizia circola da giorni. Ora l’ha confermata lo stesso ex compagno di Belen Rodriguez, parlando con il magazine Chi. Dopo essere stato a lungo sulle riviste gossippare per la relazione con la modella argentina, con la quale ha avuto la figlia Luna Marì, il giovane spezzino ha quindi deciso di tornare alle origini.

Chi Magazine lo ha fotografato all’opera nel medesimo salone milanese dove era iniziata la sua carriera di parrucchiere. “Non sento la necessità di farmi conoscere – ha spiegato Spinalbese – . Essere famosi ti toglie libertà. E io amo la normalità“. Questa la motivazione ‘perfetta’ di Antonino a proposito della decisione di tornare al suo vecchio lavoro e di chiudere con la tv dopo il GF Vip.

In realtà Antonino, a dirla tutta, prima di tornare alle acconciature, ha tentato anche di fare l’imprenditore aprendo una agenzia di comunicazione, sponsorizzata nei mesi scorsi anche via social. Di quel progetto non c’è più alcuna traccia: naufragato. Vero invece che Spinalbese non ha mai sgomitato come altre persone per andare in tv. Le sue ospitate le ha fatte dopo essere stato nella Casa più spiata d’Italia, ma senza avere l’ossessione di dover apparire per forza come altri sue ex compagni di avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo aver chiuso con Belen e aver partecipato al reality di Canale Cinque, è pure stato chiacchierato per delle presunte frequentazioni sentimentali. C’è da dire però che lui non ha mai cercato di fare ‘hype’ su tali faccende, lasciandole cadere nel dimenticatoio. Infine è finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa sul finire del 2023, quando ha litigato pesantemente su Instagram con Belen, la quale gli ha riservato parole durissime, invitandolo a cercarsi un lavoro e minacciando vie legali.

I due ex avevano alzato i toni per via di opinioni divergenti sulla gestione della piccola Luna Marì. Oggi sembra tornato il sereno, vale a dire che lo spezzino e l’argentina hanno recuperato rapporti civili. Bene così!