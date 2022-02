Antonino Spinalbese archivia Belen? Dedica sospetta a S. Valentino, ma…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, si sa, ormai si sono detti addio da tempo. I genitori della piccola Luna Marì si sono allontanati a qualche mese di distanza dalla nascita della loro figlia. Mentre la showgirl argentina sembra essersi avvicinata all’ex marito Stefano De Martino, l’hair stylist ha pubblicato qualcosa su Instagram che potrebbe far pensare che abbia ritrovato l’amore.

Antonino Spinalbese, nella giornata di S. Valentino 2022, ha speso qualche parola sui social a proposito dell’amore. Tra le sue storie di Instagram, in particolare, il 27enne ha condiviso un’immagine ambigua. Questa ritrae un Bacio Perugina con la scritta “SV” accompagnata da un cuore. Viene quindi spontaneo chiedersi: a cosa si riferiscono queste lettere? Probabilmente stanno a significare “San Valentino”, ma c’è chi pensa che la verità potrebbe essere un’altra. Si potrebbe infatti trattare di due iniziali, magari di una nuova persona entrata nella vita di Spinalbese. Magari quest’ultimo ha voluto giocare con queste lettere e dare un criptico indizio sulla sua nuova fiamma.

Belen, il rapporto con Spinalbese e De Martino

Purtroppo per ora queste sono soltanto speculazioni in quanto nient’altro conferma una nuova frequentazione dell’hair stylist. Spinalbese, anzi, al momento sembra avere occhi soltanto per la sua bimba. Basta pensare alla sua bio di Instagram, dove si descrive come “padre e marito di Luna Marì”, o alle numerose foto che condivide con i suoi followers che lo ritraggono mentre si prende cura della piccola. A lei ha anche dedicato un post pubblicato in occasione di San Valentino, con una descrizione molto profonda: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio”, ha scritto il 27enne sotto uno scatto che lo vede baciare una sorridente Luna Marì.

Belen e Antonino da tempo mantengono un rapporto di co-genitorialità e nulla più. Lo spezzino è stato lontano dal clan Rodriguez nel periodo delle festività natalizie, segno che la relazione tra lui e l’argentina non è proprio rosea. Belen sembra trovarsi invece in ottimi rapporti col padre del suo primogenito, Santiago: Stefano De Martino. Con lui ha trascorso molto tempo recentemente, tanto da far pensare ad un ritorno di fiamma. Il napoletano, tuttavia, ha da poco smentito categoricamente queste voci.