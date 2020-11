Antonia Liskova: quando sposa Gabriele Guidi e rapporto con l’ex marito

By

L’attrice slovacca sta per convolare a nozze, dopo tanti anni insieme, con il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak

Secondo matrimonio in vista per Antonia Liskova. La famosa attrice – volto de L’Allieva, Nero a metà e tante altre fiction di successo – sposerà presto Gabriele Guidi, il regista e produttore esecutivo al quale è legata da tempo. La proposta di matrimonio è avvenuta in maniera naturale, mentre i due stavano sistemando i piatti nella lavastoviglie. Antonia ha subito accettato la richiesta del compagno e ora è pronta a diventare la nuova signora Guidi.

A causa della pandemia, però, la data delle nozze non è stata ancora ufficializzata. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Intimità Antonia Liskova ha spiegato che il matrimonio verrà organizzato appena finirà l’emergenza Coronavirus. La 43enne vuole sposarsi con i suoi parenti che abitano ancora in Slovacchia, terra che Antonia ha lasciato all’età di 18 anni.

“Voglio avere accanto almeno i miei familiari stretti. Per cui aspettiamo che termini l’emergenza Covid. Altrimenti, se dovesse passare troppo tempo, faremo una cosa veloce, rimandando i festeggiamenti a tempi migliori”

La famiglia di Antonia Liskova ha chiesto espressamente all’attrice di celebrare il matrimonio in Italia, più precisamente a Roma, in modo da poter visitare la Capitale. Dunque non verrà rispettata la tradizione di organizzare il grande giorno nel Paese della sposa.

Per Antonia si tratta del secondo matrimonio: dal 2010 al 2012 è stata sposata con il chirurgo plastico Luca, che l’ha resa madre di Lilian, che oggi ha 15 anni. La Liskova ha assicurato che con l’ex marito ha un rapporto cordiale: entrambi sono concentrati sulla loro erede. E per l’attrice Luca è un padre meraviglioso per Lilian, che è molto legata ai genitori.

“Ora con Gabriele è diverso. Se penso che ci sposeremo mi viene già la pelle d’oca. La decisione di sposarci è la ciliegina sulla torta di un grande amore. Gabriele ormai è una parte di me, mi manca tanto quando non c’è. Tra noi c’è grande stima”

Pure Gabriele Guidi ha una figlia nata da una precedente relazione, Valentina. Antonia Liskova ha confidato che la ragazzina è come una sorella per la sua Lilian visto che sono cresciute insieme. La relazione tra Gabriele e Antonio va avanti ormai da otto anni e col tempo è diventata sempre più forte.

Antonia Liskova ha instaurato un ottimo rapporto pure con i suoi suoceri: Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Due persone assai famose ma per nulla ingombranti. L’interprete slovacca ci ha tenuto a precisare che la famiglia di Gabriele Guidi, al di là della fama, è una famiglia semplice e genuina.