Antonello Venditti ha fatto il vaccino AstraZeneca: “Perché ho detto sì”

“Mi sono vaccinato”: con queste parole Antonello Venditti ha fatto sapere sui social network di aver ricevuto la prima dose di vaccino per il Coronavirus. L’artista si è vaccinato alla Nuvola di Fuksas di Roma: Venditti ha da poco compiuto 72 anni e nella Regione Lazio si è arrivati a chiamare dai 68 in poi. L’ex marito di Simona Izzo ha ricevuto una dose di AstraZeneca, il vaccino più discusso dell’ultimo periodo.

Se Albano Carrisi ha detto chiaramente no ad AstraZeneca, diversa è stata la posizione di Antonello Venditti. Il cantautore ha così motivato la sua scelta:

“Prima di farlo ci ho pensato un sacco. E dopo mi sono detto: voglio fare questo vaccino proletario, perché è giusto farlo e perché credo sia quello che funzionerà meglio perché costa poco, poi non so se ci azzecco o no”

Antonello Venditti ha poi aggiunto:

“Speriamo che tutti sviluppiamo gli anticorpi, così da poter tornare a cantare tutti insieme. W tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi, almeno ci potremo ridivertire e riabbracciare nella vita, in quella che si chiama ancora vita e che molti pensano sia infinita”

Il post social di Antonello Venditti è stato sommerso dai messaggi dei fan, che hanno usato emoticon di applausi e cuori. “Sei un grande esempio per tutti”, ha scritto una follower. “Anto, magari tutti fossero come te! Il numero uno sempre, in tutto!”, ha aggiunto un’altra.

C’è poi chi, da esperto del settore, ha lanciato un monito agli altri fan di Venditti: “Lo dico da medico e da vaccinata, tutti devono fare il vaccino, non ha importanza se Moderna, Pzifer o AstraZeneca: sono essenziali per combattere il Coronavirus. Mi raccomando, seguite tutti l’esempio di Antonello”.

Come tanti altri lavoratori dello spettacolo anche Antonello Venditti è stato costretto a cancellare tour, concerti ed eventi live in giro per l’Italia e nel resto d’Europa. Un dramma per tante famiglie che, a causa della pandemia, sono ormai ferme da più di un anno.

Antonello Venditti è solo uno degli ultimi personaggi famosi che ha già ricevuto il vaccino per il Covid-19. Negli ultimi giorni si sono vaccinati: i cantanti Renato Zero e Ornella Vanoni, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo e la showgirl Elisabetta Canalis (che però ha ricevuto la sua dose a Los Angeles, dove vive da tempo).

Invece deve ancora attendere Katia Ricciarelli: l’ex moglie di Pippo Baudo ha 75 anni ma nella sua Regione, il Veneto, stanno ancora vaccinando le persone più anziane. Una situazione di rabbia e frustrazione per la cantante, che ha ammesso di vivere nel terrore e nell’angoscia.