Antonello Fassari morto a 72 anni: addio all’iconico “Cesare Cesaroni”

Antonello Fassari ci ha lasciati proprio in queste ore, all’età prematura di 72 anni. L’attore purtroppo era malato da diverso tempo e questo è tutto ciò che è stato rivelato sulla sua improvvisa dipartita. Nel corso della sua carriera era riuscito a lasciare il segno con diversi film e fiction a cui aveva preso parte, tra l’altro di grande successo, ma a sancire il suo successo assoluto è stato il personaggio di Cesare che ha interpretato nella famosissima fiction Mediaset “I Cesaroni“. Il suo Cesare è entrato nei cuori di tutti, un personaggio burbero solo all’apparenza ma dal cuore grande che aveva fatto affezionare milioni di telespettatori in tutta Italia.

Proprio in questo periodo e a distanza di tanti anni la Mediaset aveva deciso di riproporre questa fiction ai telespettatori e sembrava che tra i grandi ritorni ci fosse pure lui, proprio per riunire l’iconico trio che ci ha strappato così tante risate in passato. Motivo in più per cui questa notizia oggi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in modo decisamente inaspettato.

mi dispiace troppo per antonello fassari, è stato la mia infanzia con cesare dei cesaroni, non me lo aspettavo ed anzi speravo di ritrovarlo nella nuova stagione. l’unica cosa che mi viene da dire, come direbbe lui, è che amarezza. — 𝑒𝓂𝓂𝑒 ♊︎ (@reputament) April 5, 2025

Addio ad Antonello Fassari, una icona che rimane nel tempo

Antonello Fassari nel corso della sua carriera ha avuto modo di costruirsi una reputazione importante, è diventato un attore di successo, ma i Cesaroni sono stati decisamente il gioiellino che gli ha permesso di farsi conoscere in modo profondo dagli italiani. Erano tutti contenti per il ritorno di questa fiction anche per lui, che è sempre stato capace di farci ridere. Anche per questo motivo adesso tutti si stanno domandando cosa succederà con questa nuova stagione che stanno registrando proprio in queste settimane. Una cosa è certa: sarà una occasione per ricordarlo e per omaggiarlo come merita.

Intanto i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e di affetto per questo attore a cui tutti hanno voluto bene, e un momento così drammatico, non può che essere commentato da tutti con il suo iconico “che amarezza” diventato davvero leggendario.