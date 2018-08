Asia Nuccetelli si sposa: Antonella Mosetti svela data e dettagli del matrimonio

Quando si sposa Asia Nuccetelli: parla la madre Antonella Mosetti

Fervono i preparativi per il matrimonio di Asia Nuccetelli. Dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato l’annuncio su Instagram, è ora la madre Antonella Mosetti a svelare la data dell’evento. Asia convolerà a nozze col fidanzato Gianfranco il prossimo 19 giugno 2019. Una data che non è stata scelta a caso: in quello stesso giorno si sono sposati i nonni della Nuccetelli, alla quale la ragazza è molto legata. Ovviamente, come da tradizione, i preparativi per il matrimonio sono già iniziati e la showgirl si è messa alla ricerca dell’abito perfetto per il giorno più importante della vita della figlia. “Sono scatenata, sto cercando l’abito, voglio aiutarla in tutto”, ha detto la Mosetti a Diva e Donna.

Antonella Mosetti ha pianto per il matrimonio di Asia

“Quando Asia me l’ha detto ho passato un giorno intero a piangere. È una ragazza forte, so che affronterà tutto nel migliore dei modi, qualsiasi cosa le succeda nella vita”, ha confessato Antonella Mosetti. “A dire la verità avevo già capito che Gianfranco sarebbe stato una cosa seria. Lui è bello fuori e dentro: ha uno stabilimento balneare a Lavinio, fa surf, ha la testa sulle spalle”, ha aggiunto l’ex ragazza di Non è la Rai. Dopo il Grande Fratello Vip Asia Nuccetelli si è allontanata dal mondo della tv: ha capito che non è questo il suo mondo. Con Gianfranco ha trovato il vero amore ed è ora pronta a mettere su famiglia.

Gianfranco: chi è il fidanzato di Asia Nuccetelli

Gianfranco è un surfista riccioluto che Asia ha conosciuto nell’estate 2017, grazie ad amici in comune. Non è stato un colpo di fulmine: il ragazzo è riuscito a conquistare la Nuccetelli a poco a poco, con una lunga corte. Il giovane è tra l’altro grande amico di Salvatore Gabriel Valerio, il cantante degli Studio 3 che ha avuto una breve relazione con Antonella Mosetti. È stata proprio Asia a far conoscere alla madre il suo ultimo fidanzato ma il legame si è spezzato dopo pochi mesi. È andata diversamente ad Asia e Gianfranco che, più innamorati che mai, sono ora pronti a diventare marito e moglie.