Antonella Mosetti, lo sfogo post Isola Dei Famosi: perché è delusa

Antonella Mosetti è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi, attualmente in onda su Canale 5. La concorrente ha tuttavia deciso di terminare prima la sua esperienza ed abbandonare il programma a causa di alcuni motivi personali. Dopo la sua uscita, l’ex naufraga si è sfogata con una storia pubblicata sui social. Nello specifico la showgirl ha rivelato di non aver più sentito alcune persone che, mentre si trovava sull’isola, affermavano di volerle stare accanto.

Dopo la perdita di suo padre Antonella Mosetti ha pensato di rimettersi in gioco partecipando al reality show di Canale 5, L’Isola Dei Famosi. L’esperienza nel programma, tuttavia, non è andata come previsto e la showgirl ha deciso di abbandonare il gioco poco dopo l’inizio per motivi personali. Nello specifico Mosetti ha spiegato come, forse, quello non fosse il momento più adatto. Tornata in Italia l’ex naufraga ha parlato della sua breve esperienza nel reality, sfogandosi sui social e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Nello specifico Antonella ha pubblicato nelle ultime ore una storia sul suo profilo Instagram in cui si è scagliata contro alcune persone non precisate. La showgirl ha difatti preferito non fare nomi e non è chiaro se il suo sfogo sia rivolto ad altri protagonisti dell’edizione attualmente in corso. Mosetti ha parlato di persone che, durante la sua permanenza nel programma, volevano starle accanto e vederla mentre, una volta tornata a casa, non hanno mostrato la stessa voglia di trascorrere del tempo con lei. L’ex naufraga ha rivelato di esserci rimasta male, soprattutto perché da alcune persone non se lo sarebbe mai aspettato.

Poco dopo lo sfogo, Antonella ha pubblicato altre storie. Tra queste solo un’altra era in merito all’Isola Dei Famosi. Nello specifico l’ex naufraga ha invitato i suoi follower a votare per salvare un’altra concorrente, ovvero Patrizia Rossetti. Quest’ultima si trova difatti attualmente in ballottaggio contro Cristina Plevani e Jey Lillo. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality nella prossima puntata che andrà in onda su Canale 5 la prossima settimana.