Antonella Mosetti lascia l’Isola: “Non era il momento giusto”

Antonella Mosetti torna in Italia a due settimane dall’inizio dell’Isola dei famosi. La showgirl non è riuscita a superare il dolore vissuto nell’ultimo periodo, legato alla perdita del padre, e proprio in Honduras è emerso il suo lato più sensibile. Poche ore fa, Davide Maggio ha annunciato la sua uscita dal reality.

Antonella Mosetti abbandona l’Isola dei famosi

Davide Maggio ha riportato sul web l’uscita di Antonella Mosetti dall’Isola dei famosi. La notizia è diventata virale ed ha fatto molto discutere, soprattutto perché si tratta del sesto concorrente che, a distanza di due settimane, ha deciso di tornare in Italia.

La scelta dalla showgirl, però, è legata, a un evento personale che ancora non è riuscita a superare e che, probabilmente, in Honduras si è ampliato: la morte del padre.

Antonella ne aveva già parlato in una delle puntate trasmesse su Canale 5 quando, ha avuto modo di confrontarsi con la figlia che ha sempre cercato di supportarla e sostenerla, incoraggiandola a restare anche per il bene del nonno. Eppure, niente è servito per farla resistere: il dolore si è rivelato troppo grande rispetto alla voglia di continuare il gioco.

Le parole dell’ex naufraga

Fin dall’inizio, Antonella Mosetti si è mostrata senza filtri, raccontandosi a cuore aperto. Ed è proprio qualche giorno fa che ha dichiarato la volontà di lasciare l’Isola dei famosi per motivi personali, ammettendo di aver accettato di partecipare in un momento sbagliato della sua vita. Ha spiegato di sentire il bisogno di tornare a casa e ricevere un abbraccio dalle persone a lei care. Ora, non ci resta che aspettare il suo rientro in Italia per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scelta.

La perdita del padre

Si sa: la perdita di un genitore è un dolore che non passa mai. Lo sa bene Antonella Mosetti che, a due settimane dal suo arrivo in Honduras, ha deciso di tornare in Italia perché non riesce a smettere di pensare a suo padre, scomparso nel dicembre 2024.

In più occasioni, la showgirl ha parlato del padre con profonda commozione, raccontando di essere addolorata per la sua perdita. L’uomo ha combattuto contro una malattia grave per tre anni. I due avevano un legame molto forte tanto da definirsi gemelli. Il padre l’ha sempre stimata e supportata, senza mai intromettersi nelle sue scelte o influenzarla. Il loro rapporto era fondato su stima, rispetto, fiducia e lealtà, valori che Antonella dice di aver ereditato proprio da lui e dalla sua famiglia, genuina e umile.