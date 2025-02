Antonella Mosetti in lacrime: “Messaggio pazzesco dall’ex Montano”

Antonella Mosetti in lacrime per un messaggio che le ha mandato l’ex fidanzato Aldo Montano. A raccontare l’affettuoso episodio è stata la stessa showgirl. L’ex schermidore si è fatto vivo lo scorso dicembre, dopo aver saputo della morte del padre dell’ex starlette di Non è la Rai. L’uomo si è spento dopo aver accusato tre ictus nel corso degli anni e dopo aver sviluppato demenza senile e altre complicazioni. Montano, che con Mosetti ha vissuto una love story lunga sette anni, ha conosciuto il defunto. Per questo e per l’amore provato con Antonella ha scelto di far sentire a quest’ultima la sua vicinanza emotiva.

“Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme”. Così Antonella Mosetti nel corso dell’intervista rilasciata a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio. “Quando ami, vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto”, ha rimarcato la showgirl.

Qualche anno fa Montano aveva minimizzato la relazione vissuta con la Mosetti, affermando che non era stata una storia tra le più importanti della sua vita. Antonella allora ci rimase male, ricordando che con l’ex schermitore aveva trascorso ben 7 anni, la maggior parte dei quali sotto lo stesso tetto. “Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?”, si chiedeva la showgirl che aveva inoltre aggiunto che lui, in quel periodo, conobbe bene sua figlia Asia (nata dal matrimonio con Alex Nuccetelli) e che in parte la crebbe dai 9 ai 16 anni nonostante non fosse il padre.

Inoltre Antonella affermava che Montano ne aveva “passate di ogni” insieme a lei, raccontando anche che l’ex schermitore e la figlia Asia non avevano mai perso i contatti. “Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo”, aveva evidenziato l‘ex starlette di Non è la Rai. Insomma, da un lato sottolineò il suo disappunto per come Montano aveva liquidato la relazione, dall’altro ne tesse le lodi. Piccole frizioni che pare siano svanite rapidamente quando Aldo le ha mandato un messaggio di sostegno e vicinanza dopo aver appreso del decesso di suo padre.

Mosetti, in tempi non sospetti, ha anche raccontato che durante la love story con Montano ha perso due figli e che lui desiderava diventare padre. Oggi, assieme alla moglie Olga Plachina, ha costruito una famiglia, accogliendo due frutti d’amore, Olympia e Mario. Antonella ha rimarcato che il fatto di sapere che Aldo è riuscito a coronare il suo sogno la rende felice.