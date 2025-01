Antonella Mosetti e le rivelazioni sul Grande Fratello: sono diabolici!

Antonella Mosetti espone spesso le sue opinioni sui social. Opinioni che solitamente sono pungenti e poco popolari. Ieri sera ha ben pensato di dire la sua riguardo al Grande Fratello. Dopo la puntata andata in onda la Mosetti ha postato una foto di Jessica Morlacchi affermando che lei sia una grande donna. Il motivo di questo complimento? Presto detto! Secondo la Mosetti, Jessica Morlacchi ha scoperto le dinamiche diaboliche che si celano dietro alla trasmissione di Alfonso Signorini. Delle dinamiche talmente inoppugnabili da decidere di abbandonare il programma.

Antonella Mosetti ha poi continuato parlando anche della sua ex collega Ilaria Galassi. In una storia su Instagram la Mosetti ha postato la foto di Ilaria con in calce la seguente frase:”Ti avevo avvisata io…”. Ci ricordiamo tutti che la Mosetti ha partecipato al Grande Fratello VIP nella prima edizione del 2016 insieme alla figlia Asia Nuccetelli. Durante la trasmissione la soubrette ha avuto molti scontri sia con la conduttrice Ilary Biasi che con l’opinionista Alfonso Signorini. Ma c’è di più! Infatti dopo la partecipazione al Grande Fratello la Mosetti è praticamente sparita dalla televisione. Per quale motivo?

Perché Antonella Mosetti è sparita dalla televisione?

Pare appunto che sia Antonella che la figlia Asia non abbiano apprezzato le dinamiche costruite a tavolino. Entrambe furono vittime di continui litigi sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Asia, per esempio, venne dipinta come una ragazza antipatica e intenta a rubare il fidanzato di Giulia De Lellis, ovvero Andrea Damante. La Mosetti non fece altro che difendere l’onore della figlia mettendosi contro molti inquilini.

Alla fine per madre e figlia il Grande Fratello fu un’esperienza tremenda. Impossibile da gestire e che le ha portate entrambe ad un crollo emotivo. Asia Nuccetelli da quel momento ha deciso di abbandonare il mondo della televisione dedicandosi alle sue passioni come l’equitazione e lo sport. Antonella, invece, accusa spesso i poteri forti che l’hanno fatta fuori perché ritenuta troppo “scomoda”. Oggi è protagonista della piattaforma “Onlyfans” e per questo motivo non potrà più rientrare nel mondo televisivo.

Cosa si nasconde dietro alle dinamiche del GF?

I consigli della Mosetti per le “inquiline” Jessica ed Ilaria sono frutto della sua personale esperienza. Secondo la soubrette tutto quello che accade all’interno della casa più spiata d’Italia è scritto in un copione prestabilito. Le dinamiche che lei stessa definisce diaboliche sono quelle che determinano il gradimento dei vari personaggi. Ma la Mosetti non è l’unica a pensarlo. Sui social infatti gli utenti criticano questa ultima edizione del GF ritenendo sia tutto falso e costruito a tavolino. Possibile che la Mosetti abbia quindi ragione?