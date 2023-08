Antonella Fiordelisi: voci ritorno con l’ex stroncate dalla foto dei topi

Sono passati quasi due mesi da quando una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato la rottura ufficiale. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ribattezzati dai fan come i “Donnalisi“. In questo periodo, in tanti hanno sperato in un riavvicinamento tra i due. Tuttavia, tale speranza è stata più volte spenta da entrambi. Solamente pochi giorni fa, Antonella ha ribadito in un tweet di non voler essere associata a nessun suo ex. A proposito di ex, però, l’influencer sarebbe stata avvistata nello stesso luogo di un’altra sua vecchia fiamma, ovvero Gianluca Benincasa, con cui è stata fidanzata fino a poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

A diffondere la notizia è stato Amedeo Venza, che nelle sue storie Instagram ha fatto notare come i due ex si trovassero nello stesso centro estetico a Salerno, città natale di lei. L’esperto di gossip ha condiviso la segnalazione di una follower, che ipotizzava ci potesse essere un riavvicinamento tra l’ex coppia. Ebbene, la realtà sembrerebbe essere totalmente diversa. A quanto pare, l’ex schermitrice si era recata in questo centro insieme ad un’amica, condividendo un video del trattamento sul suo profilo Instagram. Ecco che, poco dopo, anche Gianluca si è presentato nello stesso luogo, anche se pare che Antonella ormai fosse già andata via. Dunque, secondo i fan, Benincasa sarebbe andato lì di proposito per beccare l’ex fidanzata.

A confermare tale ipotesi è stata la stessa Antonella. Subito dopo aver visto la storia di Gianluca nello stesso posto in cui si trovava poco prima, l’ex vippona ha condiviso un’immagine abbastanza esplicativa sul suo gruppo broadcast su Instagram. L’influencer ha pubblicato la foto di un articolo di Fanpage che parlava di “un’invasione di topi sul lungomare di Salerno“, riferendosi presumibilmente all’ex fidanzato. Insomma, viene da sé che la Fiordelisi non aveva assolutamente voglia di rivedere Benincasa e che, a detta sua, la sua presenza in quel centro estetico non era stata assolutamente una coincidenza.

mia figlia è una regina sto schiattando pic.twitter.com/J9IvTY6L78 — medusa???? (@FaTinaameta) August 17, 2023

Tutto ciò si ricollegherebbe all’ordine restrittivo per stalking recapitato dal padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, a Gianluca alcuni mesi fa. A causa di tale azione legale, Benincasa non era potuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite. A distanza di mesi, la situazione non sembrerebbe affatto migliorata, anzi: la 25enne non vuole assolutamente avere più niente a che fare con l’ex ragazzo.