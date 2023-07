Antonella Fiordelisi torna in tv in uno show Mediaset: cosa farà

By

Antonella Fiordelisi presto in un noto programma Mediaset: dettagli e retroscena del ritorno in tv dell’ex vippona

Antonella Fiordelisi presto in un noto programma Mediaset? Così sembrerebbe secondo quanto riportato dal portale “The Pipol”. La pagina gossip ha rivelato poco fa che l’ex vippona potrebbe far parte del cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione nel ruolo di Pupa. Il programma, dopo il ritorno non troppo entusiasmante con Barbara d’Urso dello scorso anno, potrebbe di nuovo approdare su Italia 1 nella prossima stagione. Alla conduzione, questa volta, sembrerebbe esserci Enrico Papi, che abbandonerebbe definitivamente il suo ruolo da opinionista a l’Isola dei Famosi. Ad ogni modo, le trattative tra la Mediaset e la Fiordelisi sembrerebbero essere in corso:

Nella nuova edizione de “La Pupa e il secchione” condotta da Enrico Papi nel ruolo di “Pupa” potrebbe approdare Antonella Fiordelisi, ex gieffina, che ha fatto sorridere durante la permanenza nella Casa tra strafalcioni e orrori sulla lingua italiana. Trattative in corso…

Antonella Fiordelisi: la turbolenta storia con Edoardo Donnamaria

Da quando ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso marzo, Antonella Fiordelisi sembra non essersi fermata. L’influencer ha da poco lanciato la sua linea di gioielli, “The queen scaccomatto”, subito resa sold out dai suoi fedeli fan, i ‘Donnalisi‘. Dopodiché, la sua vita privata è stata alquanto movimentata, finendo nuovamente al centro del gossip. Difatti, anche fuori dalle mura di Cinecittà la sua storia con Edoardo Donnamaria continua a far discutere, a causa dei vari alti e bassi che contraddistinguono questa relazione.

Dopo alcuni mesi di pace, infatti, tra i ‘Donnalisi‘, sono ricominciati i problemi, che li hanno portati a vivere ben due crisi. La prima sembrava essere essersi risolta in poco tempo, tanto che i due erano riapparsi insieme nel backstage del “Pizza village”, l’evento di Rtl 102.5 condotto dall’ex volto di Forum. Tuttavia, l’ex schermitrice continuava a mostrare il suo disappunto sui social sul fatto che il fidanzato non volesse più mostrarsi pubblicamente con lei per una questione di privacy.

Ebbene, da lì, le cose sono precipitate rapidamente e, in una diretta Instagram in lacrime, Antonella aveva annunciato che la storia con Donnamaria era finita, dato che lui aveva iniziato a trattarla male e a non voler apparire con lei sui social perché vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera da cantante. Al che, lo speaker radiofonico aveva risposto dicendo che la Fiordelisi avrebbe un rapporto malato con i social network, motivo che li aveva portati spesso a litigare.

Da lì, i due sembrano aver preso strade separate. Nonostante ciò, dei recenti scambi social tra i due sembrano aver riacceso le speranze nei loro fan, che sembrerebbero sicuri di un loro ritorno. Non resta che attendere per capire cosa succederà tra i due. Nel frattempo, Antonella si sta concentrando molto sul lavoro e chissà se le trattative con La Pupa e il Secchione andranno in porto e la vedremo presto su Italia 1.