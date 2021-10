Antonella Fiordelisi torna ad attaccare la Gregoraci dopo la lite in tv

Dopo l’ultima puntata di Scherzi a parte che le ha viste protagoniste Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare sui social network Elisabetta Gregoraci. Le due hanno avuto un litigio dietro le quinte del programma Mediaset condotto da Enrico Papi. Una lite, a quanto pare, dovuta ad alcuni like che Flavio Briatore ha lasciato su Instagram all’ex spadista, oggi modella e soubrette.

Chiaro lo sfogo di Antonella Fiordelisi:

“Peccato che non si possa vedere dietro le quinte di questa puntata perché qualcuno avrebbe fatto una figura di m…La mia più grande dote però è quella di essere forte in qualsiasi situazione e di immedesimarmi nei problemi degli altri. Se una donna si comporta in modo ostile nei miei confronti, senza alcun motivo, è una donna felice? Credo di no!”

Al momento nessuna replica è arrivata da parte di Elisabetta Gregoraci, in questi giorni alle prese con un trasloco. La showgirl di Soverato ha cambiato casa a Montecarlo, dove è rimasta a vivere nonostante il divorzio da Flavio Briatore per amore del figlio Nathan Falco.

La lite tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi hanno avuto un’accesa discussione la scorsa estate, durante le registrazioni di Scherzi a parte con Enrico Papi. Stando a quanto raccontato a Casa Chi dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo a un certo punto la Gregoraci ha cominciato a insultarla solo per alcuni like che Flavio Briatore ha lasciato su Instagram alle sue foto sensuali. Subito dopo il litigio Antonella si è sfogata sui social network, dichiarandosi amareggiata e schifata dalla faccenda.

Dal canto suo Elisabetta Gregoraci ha assicurato di non aver litigato con nessuno e di non essere interessata a parlare di questa situazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi preferito non commentare più la vicenda. Come reagirà a queste nuove dichiarazioni di Antonella Fiordelisi?

Elisabetta Gregoraci fuori dalla tv dopo il GF Vip

Per Elisabetta Gregoraci non è un buon momento dal punto di vista lavorativo. Nonostante il successo ottenuto al Grande Fratello Vip la 41enne non è stata promossa alla conduzione di alcun programma. Era in lizza per condurre Honolulu, il nuovo show comico di Italia Uno ma Mediaset ha optato per Fatima Trotta.

La Gregoraci era poi pronta per un nuovo format musicale, dove doveva affiancare Pino Insegno, ma all’ultimo la Rai ha cancellato la trasmissione per problemi di budget. Diverso il percorso di Antonella Fiordelisi che, secondo alcune indiscrezioni, è tra i papabili nuovi concorrenti della sesta edizione del GF Vip.