Antonella Fiordelisi, pietra tombale su Edoardo: il gesto, soap finita

L’infinita soap opera tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è probabilmente giunta a un punto morto. Il probabilmente è d’obbligo visto che i due ex piccioncini, in questi mesi, di salti mortali ne hanno fatti a bizzeffe. Hanno detto un po’ di tutto il contrario di tutto: dagli “I love you” sono passati ai pesci in faccia, per poi rimettersi assieme e per poi di nuovo lasciarsi con tanto di frecciatine al vetriolo e veleni. Non ci si capisce più nulla. Anzi, forse ora sì visto che l’influencer campana ha deciso nelle scorse ore di levare il “segui” all’ex volto di Forum.

Ad alcune persone questa potrebbe sembrare una sciocchezza. E lo è, almeno a detta di chi sta scrivendo. Ma non per chi è in ‘simbiosi’ con Instagram e i social in generale. Per queste persone il “segui” è roba seria, su cui non scherzare. Per questo il gesto della Fiordelisi di defolloware Donnamaria è da leggere come uno strappo praticamente definitivo o quasi.

Mettere sulla love story una pietra tombale parrebbe cosa sacrosanta per il bene sia di Edoardo sia di Antonella. Già ai tempi del Grande Fratello Vip 7 si vide un legame non del tutto ‘normale’. “Amore tossico”, lo hanno descritto migliaia di telespettatori. I ‘Donnalisi’, usciti dalla Casa più spiata d’Italia, dopo un periodo iniziale in cui tutto sembrava procedere a gonfie vele, sono ripiombati nei soliti problemi.

Ecco allora i tira e molla, le stilettate sui social, le mezze dichiarazioni. Che barba e che noia, verrebbe pure da dire, visto che da settimane va in scena il medesimo copione. Ecco, ora, forse, tutto ciò potrebbe terminare.

Senza dubbio, però, anche se la relazione dovesse continuare, ci saranno sempre meno riflettori gossippari accesi sulla love story. Motivo? Perché ha stufato. Dinamiche che si ripetono allo sfinimento. L’augurio è che sia Edoardo sia Antonella possano trovare pace e tranquillità. E sarebbe anche bene che dessero una strigliata ad alcuni loro fan che sono ossessionati in modo preoccupante dalle loro vicende sentimentali.