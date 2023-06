Antonella Fiordelisi, paura nella notte: la tentata aggressione

Antonella Fiordelisi ieri sera, 9 giugno, è stata protagonista di un avvenimento spiacevole, documentato le sue storie Instagram. L’influencer è appena tornata da un evento lavorativo a Parigi e, appena arrivata in stazione, ha vissuto un momento di paura. L’ex vippona ha raccontato di essere stata disturbata da un uomo ubriaco, che le si è avvicinato improvvisamente con una bottiglia rotta in mano. Fortunatamente, ad aspettarla c’era il tassista, che è prontamente intervenuto per allontanare l’uomo in questione. “Mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il taxista“, ha raccontato sui social.

I numerosi fan dell’ex schermitrice si sono subito allarmanti, inviandole centinaia di messaggi presi dalla preoccupazione ed apprensione. Nonostante lo spavento, però, per fortuna l’uomo non le ha fatto nulla e la Fiordelisi è riuscita a tornare a casa tranquillamente. A quanto pare, non è la prima volta che le succede una cosa del genere. Subito dopo, infatti, Antonella ha detto ai suoi followers di essere stata disturbata da un “pazzo” anche sotto la sua stessa casa di Milano.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: cosa sta succedendo

In questi giorni, la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta facendo parecchio discutere. L’influencer, infatti, attraverso dei sospetti movimenti social, avrebbe fatto capire di star vivendo un periodo di crisi con il fidanzato. Alcuni giorni fa, aveva pubblicato una frase che parlava del suo desiderio di essere valorizzata, la quale molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti dell’ex volto di Forum. Questo anche perché, per la prima volta da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip, i due non si sono più mostrati sui rispettivi social.

Questo gesto, però, ha attratto diverse critiche da parte dei fan dei “Donnalisi“, tanto che Antonella ha deciso di abbandonare temporaneamente Twitter. Nonostante ciò, però, Antonella ha continuato a postare storie criptiche che molti fan hanno interpretato come un segnale nei confronti di Donnamaria. Non si sa ancora bene cosa sia successo: tra gli utenti del web, c’è chi è sicuro che i due abbiano avuto una forte lite e chi, invece, sostiene che la Fiordelisi stia cercando di creare un po’ di “hype“, prendendo come spunto la rottura pubblica di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

D’altro canto, però, Edoardo Donnamaria continua a tacere e non ha commentato in alcun modo la situazione. Inoltre, bisogna aggiungere che, ieri sera, l’ex vippona ha trovato ospitalità a Roma a casa della suocera, ovvero la madre dello speaker di Radio Zeta. Dunque, questo ha tranquilizzato i fan dei “Donnalisi” che temevano già che la storia dei loro beniamini fosse naufragata. Insomma, non resta che attendere per scoprire cosa stia realmente accadendo tra Edoardo ed Antonella.