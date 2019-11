Antonella Fiordelisi parla di Chiofalo: “Non si è capito”, ecco come sta ora

Come sta Francesco Chiofalo, parla Antonella Fiordelisi

Grande spavento per Francesco Chiofalo! Il trentenne romano ieri sera è finito in ospedale. Le sue labbra infatti si sono gonfiate a dismisura, e la stessa cosa stava succedendo al suo corpo e al suo viso che, inoltre, si stavano riempiendo di macchie. Ma come sta ora? A raccontare tutto è stata Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata. Come sicuramente saprete, i due dopo un lungo tira e molla sono tornati insieme e ieri sera anche la ragazza, che non era insieme a lui, si è spaventata davvero tanto. La giovane si è sfogata con i suoi followers tramite instagram, dove si è detta seriamente preoccupata per lo stato di salute del suo fidanzato.

Antonella Fiordelisi: “Francesco Chiofalo per fortuna sta meglio”

“Ragazzi non sapete che paura! Francesco mi ha chiamato e mi ha detto che era tutto gonfio, non riusciva a respirare bene. Era in macchina con l’amico e stavano andando al Pronto Soccorso”, ha raccontato Antonella. Insomma, l’ex tentatore ha corso davvero un gran rischio. Lui stesso, ieri sera, è apparso davvero spaventato ed ha comunicato a tutti che i medici avevano deciso di ricoverarlo. Ma come sta ora? A darne importanti aggiornamenti è stata proprio la Fiordelisi alcune ore fa. La situazione è decisamente migliorata perché il giovane è tornato a casa. “Francesco è uscito poco fa dall’ospedale, il San Camillo (Roma ndr), e per fortuna sta meglio”, ha annunciato la modella che poi ha precisato: “Ha dormito in ospedale ed è stato lì ma ancora non si è capito da cosa è dovuto questo gonfiore e rossore”.

Antonella ha perdonato il tradimento di Francesco: la conferma dalla d’Urso

Dunque, le notizie sono decisamente buone. Ovviamente non si sa se Francesco dovrà fare altri aggiornamenti anche perché, per ora, lui non si è ancora espresso. Sul suo profilo tutto tace, il che è normale visto che sicuramente il ragazzo avrà bisogno di un po’ di riposo per ricaricare tutte le energie perse. E chissà se Antonella lo raggiungerà visto che, come ha detto dalla d’Urso, ha perdonato il suo tradimento ed è quindi tornata a far coppia con lui.