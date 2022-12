Il mondo è bello perché è vario e ognuno lo interpreta a modo suo. Il Grande Fratello Vip, che permette di ‘vivisezionare’ quotidianamente alcuni ‘famosi’ o presunti tali (non è un mistero che nella Casa più spiata d’Italia ci finiscano spesso sconosciuti), è la prova di come gli individui siano contraddittori, controversi e a tratti tragicomici. D’altra parte, così è la vita, un po’ per tutti, chi più, chi meno. Certo l’obbiettivo è quello di esserlo meno, di cercare il più possibile di non sconfessare se stessi, di tenere la cosiddetta barra dritta, di avere una coerenza. Arriviamo al caso di Antonella Fiordelisi che nelle scorse ore ha dichiarato che i suoi genitori potrebbero ricorrere alle vie legali, tramite una denuncia, nei confronti di Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Esatto, Antonella si sente offesa a tal punto da paventare siffatta eventuale soluzione.

Chi ha visto il prime time di lunedì scorso, si ricorderà che Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui si vede Micol Incorvaia intenta a sparlare di Antonella Fiordelisi con Giaele De Donà. L’influencere siciliana la si è sentita dare della “limitata mentalmente” alla coinquilina. Un’espressione assolutamente fuori luogo. Sono seguite le scuse doverose della Incorvaua. Ma quante altre se ne sono sentite al GF Vip? Non che sia una giustificazione, ma si sa che quando i nervi sono a fior di pelle, chiunque la fa un po’ fuori dal vaso.

Giusto per rinfrescare la memoria ad Antonella. Chi ha pronunciato tali ‘perle’? “Vai a toccare il viso a Micol, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia”. Le ha scandite proprio lei. Ora, però, la Fiordelisi è passata dalla parte della vittima. Che pure lo è un po’, nulla da dire. Sventolare però la bandiera della possibile querela sembra davvero un azzardo. Eppure lei pare sia convinta che ciò potrebbe accadere, tramite i suoi genitori. Questo è ciò che ha confessato nelle scorse ore a proposito del comportamento di Micol e Giaele:

“Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è per nulla bello. Mio padre come un pazzo starà dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti. Può essere pure che scatta una… non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. Se poi magari sono uscite altre cose che hanno continuato, non so se è una cosa dove uno può anche denunciare. Nel caso io do il mio permesso ai miei genitori di agire. Nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente“.