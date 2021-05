Antonella Fiordelisi non perdona: frecciatina a Elisabetta Gregoraci

By

Continua a far chiacchierare la querelle tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Le due, secondo gli ultimi gossip, si sarebbero scontrate dietro le quinte di un nuovo programma Mediaset. Pare che ad aggredire l’ex tentatrice di Temptation Island sia stata la showgirl calabrese. Il motivo? Uno scambio di like tra Antonella e Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci.

A quanto pare Elisabetta avrebbe umiliato pesantemente la collega più giovane, tanto che Antonella su Instagram si è poi detta amareggiata e schifata dalla situazione. A pochi giorni dal fattaccio la Fiordelisi ha condiviso sul suo account una vera e propria frecciatina alla Gregoraci che, in tutta questa storia, avrebbe assunto il ruolo di “bulla”.

Queste le parole di Antonella Fiordelisi su Instagram:

“A quanti di voi è capitato di incrociare persone negative, di subire cattiverie gratuite o di incontrare il bullo di turno? Non vi abbattete anzi caricatevi…”

Quello di Antonella Fiordelisi è un evidente riferimento a quanto accaduto con Elisabetta Gregoraci ma pure un monito per tutti i suoi follower a non arrendersi mai e a combattere certe ingiustizie. Dopo la diatriba con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip la Fiordelisi si è concessa una mini vacanza a Salerno, la sua città natale.

Da qualche mese Antonella Fiordelisi si è trasferita a Milano, dove può gestire meglio il suo lavoro di modella e influencer. Più volte sui social network la 23enne ha ringraziato i suoi genitori per l’acquisto di un appartamento nel capoluogo lombardo. Una scelta importante che ha spinto Antonella anche a dire addio a Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, che sperava invece in una convivenza a Roma con la Fiordelisi.

Nonostante la notizia abbia fatto il giro del web Elisabetta Gregoraci non ha proferito parola sullo scontro con Antonella Fiordelisi. Per il momento la 41enne ha scelto la strada del silenzio, più che mai concentrata sugli impegni di lavoro e sul figlio Nathan Falco, che ha dieci anni.

Dopo l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini e qualche ospitata Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv, al timone di Battiti Live. La conduttrice guida la kermesse musicale dal 2017. Dal 2012 al 2019 è stata invece la prima donna di Made in Sud su Rai Due.