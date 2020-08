Antonella Fiordelisi, Francesco parla dopo il pesante litigio: “Non è facile”

Ha fatto parecchio discutere il pesante litigio tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. La coppia nota per la partecipazione a Temptation Island ha avuto un’accesa discussione a Taormina, in Sicilia, durante un viaggio di lavoro. La notizia è stata prontamente riportata dalla web influencer Deianira Marzano, assai vicina all’ex schermitrice di Salerno. I diretti interessati hanno preferito non replicare ai commenti dei follower ma in un ask su Instagram Lenticchio ha ammesso che non è facile vivere una storia d’amore con la Fiordelisi. Il motivo è presto detto: i due fanno un lavoro pubblico, dove le tentazioni non mancano, e si rischia molto ogni giorno. Il personal trainer romano non ha però esitato a definire la relazione con Antonella la più importante della sua vita, quella che gli ha permesso di cambiare, crescere e maturare.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo stanno ancora insieme

A un anno e mezzo dal primo appuntamento continua la liaison tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. I due si dividono tra Roma e Salerno e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme. Lenticchio ha chiarito che il rapporto con Antonella nel corso del tempo è cambiato e decisamente in positivo. Il 31enne ha ribadito di aver messo da parte la sua impulsività per amore della 22enne. “Non sono facili le storie d’amore nel nostro settore. Le tentazioni sono tante. C’è tanta gente contro di noi, che vuole metterci l’uno contro l’altro. Questo è il motivo per cui tante coppie si lasciano e si riprendono”, ha sottolineato l’ex di Selvaggia Roma. Su come va la relazione con Antonella, Francesco ha invece così replicato: “Alti e bassi… ogni tanto si litiga, ma come succede in tutte le coppie”.

Francesco Chiofalo è davvero innamorato di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno avuto un acceso confronto a Taormina, durante un viaggio di lavoro. Secondo quanto raccontato dalla testimone Naomi De Crescenzo, star di Ex on the beach, a Isa e Chia, gran parte della colpa sarebbe da attribuire alla Fiordelisi, così ossessionata dai suoi follower tanto da mettere in crisi il suo rapporto d’amore. Stando alle parole di Naomi, Antonella cercherebbe da tempo di farsi strada nel mondo dello spettacolo con relazioni e scandali sui social network. Al momento né la Fiordelisi né Lenticchio hanno replicato alle dichiarazioni della De Crescenzo.