Antonella Fiordelisi, la verità su Briatore: “Cosa è successo tra di noi”

Antonella Fiordelisi, incalzata dai suoi follower, è tornata a parlare di Flavio Briatore. Solo un anno fa, dietro le quinte di Scherzi a parte, la modella e influencer ha avuto un’accesa discussione con Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima non ha apprezzato le attenzioni del marito nei riguardi dell’ex spadista e l’ha attaccata senza mezzi termini. All’epoca si è dunque parlato di un flirt tra la Fiordelisi e l’ex team manager della Formula Uno ma solo oggi la diretta interessata ha voluto fare chiarezza sulla vicenda…

“Sei stata con Briatore?”, ha chiesto su Instagram un fan piuttosto diretto. Antonella Fiordelisi non si è tirata indietro:

“No. Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia”

I famosi cuoricini che Flavio Briatore ha lasciato qualche mese fa alle foto di Antonella Fiordelisi erano quindi il frutto di alcune serate trascorse insieme ma nulla di più. E la 23enne ha chiarito la faccenda una volta per tutte, con la speranza di riuscire a spegnere certi pettegolezzi…Presto farà pace con Elisabetta Gregoraci?

Attualmente Antonella Fiordelisi è single: dopo la fine della storia d’amore con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptation Island, non ha intrecciato nuove relazioni. Solo flirt di fugace durata. E a proposito di Lenticchio, Antonella ha ammesso che sta apprezzando il suo percorso a La Pupa e il Secchione.

Nello specifico la Fiordelisi si è complimentata per Annaclara, la secchiona che Barbara d’Urso ha assegnato a Chiofalo nel suo show. In passato sono volati stracci tra Antonella e Francesco: la rottura tra i due è stata piuttosto burrascosa.

Il loro legame è durato appena due anni: a un passo dalla convivenza, Antonella Fiordelisi ha preferito lasciare Salerno, la sua città natale, e traslocare a Milano, dove ci sono indubbiamente più opportunità lavorative. In questo periodo la giovane si sta dando da fare come modella e influencer ma sogna di sfondare sul piccolo schermo.

Qualche tempo fa la Fiordelisi ha sostenuto diversi provini per il Grande Fratello Vip ma alla fine non è mai riuscita ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Non è escluso un suo ingresso nella settima edizione del reality show, già prevista per il prossimo settembre su Canale 5.