Antonella Fiordelisi su tutte le furie: “Francesco violento?”, la risposta

Antonella Fiordelisi furiosa dopo una domanda sul fidanzato Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono fidanzati da tre mesi circa e oggi la schermitrice ha risposto a una domanda sulla sua metà in maniera decisa e molto forte. La sua volontà è mettere a tacere una volta per tutte delle voci sul conto di Francesco Chiofalo, che circolano da quando a parlarne, e a fare insinuazioni, è stata la sua ex fidanzata Selvaggia Roma. Quest’ultima, dopo la notizia sul tumore di Chiofalo, rilasciò alcune dichiarazioni che lasciarono tutti di stucco. Selvaggia disse che veniva maltrattata da Francesco e le sue parole avevano scosso parecchio il Web. Non tutti hanno creduto alle sue parole, a dire il vero, e oggi a parlare di questo è stata l’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo violento? Antonella su tutte le furie: la risposta alla domanda

Antonella oggi ha risposto alle domande dei fan e in una di queste le è stato chiesto se è vero che Francesco è un ragazzo violento con le donne. La ragazza non ci ha visto più e come un fiume in piena ha difeso il suo fidanzato. Ecco le sue parole: “Questa è veramente una cosa che mi fa rabbia. Veramente, mi fa inca…re. Ne sono state dette di tutti i colori a questo povero ragazzo, addirittura che picchia le donne. Ma stiamo scherzando? Hanno cercato di far leva sul suo aspetto fisico per rendere credibili queste menzogne”. Antonella ha proseguito dicendo che Chiofalo è una persona solare e sempre sorridente, con un cuore d’oro. “Non alzerebbe un dito su una mosca”, ha aggiunto.

Antonella Fiordelisi difende il fidanzato Francesco: “Non mi toccherebbe con un dito”

E ancora ha detto: “Ormai io ci sto convivendo si può dire da tre mesi. Sono sicura, sono convinta, posso mettere la mano sul fuoco, che non mi toccherebbe neanche con un dito. E non lo avrà fatto neanche con le altre”. Sulle voci messe in giro da altre persone, sulle quali si era espresso anche Francesco, la Fiordelisi si è fatta un’idea ben precisa. Ecco cosa pensa: “Chiunque abbia detto il contrario lo ha fatto solo per dare notizia e per farsi qualche articoletto sul gossip. Però c’è un limite e si chiama umanità. Dire delle cose così false verso un’altra persona è di una cattiveria mostruosa”.

Francesco Chiofalo, parla la fidanzata Antonella: “Maldicenza messa in giro per fare un po’ di gossip”

Non ha solo parlato a voce rispondendo alla domanda con dei video, ma ha anche postato un lungo messaggio in cui ha riassunto il tutto e ha sottolineato alcuni punti. Questi alcuni passaggi del messaggio in questione: “Vorrei che si mettesse la parola fine a questa maldicenza messa in giro per fare un po’ di gossip… Perché lui ci è stato molto male per questa diceria e tuttora si soffre molto. Per questo ho deciso di metterci la faccia io che sono la sua donna”. E ancora: “Francesco non è un ragazzo violento… Ha solamente l’aspetto diverso dagli altri… ma non è per niente una persona cattiva […]. Ha passato tanti brutti momenti e nella sua vita ha sofferto molto”. Per terminare, una frase rivolta proprio al fidanzato: “Mi dispiace che abbiano cercato di infangarti così amore mio… Ti amo”.