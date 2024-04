Antonella Fiordelisi e Nikita: amicizia finita per un messaggio

A Casa Chi Antonella Fiordelisi è tornata a parlare dell’amicizia con Nikita Pelizon. Dopo mesi senza vederle più assieme è arrivata la conferma: non si parlano più. La ragazza ha spiegato cos’è successo.

Questo rapporto era nato all’interno della Casa del Grande Fratello, ma in molti, sin dagli inizi, hanno dubitato che potesse durare a lungo. Infatti così è stato. Antonella ha confessato che ciò che ha portato alla rottura tra di loro è stato un messaggio mal interpretato. Secondo lei hanno due ironie diverse che non vengono comprese dall’altra.

In particolar modo lei aveva ritrovato un vecchio video e glielo aveva mandato scrivendo: “Guarda sembri una pazza“. Pare che questo messaggio abbia infastidito Nikita che non le ha più risposto. Questo suo modo di fare ha disturbato Antonella che ha deciso di non contattarla più.

“Non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta che siamo uscite dal programma. Però alla fine non è una cattiva persona. Diciamo che non ci siamo trovate e capite dopo. Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite. Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere. Io sono molto autoironica e lei forse certe volte non ha percepito questa mia ironia“.

La Fiordelisi è cosciente del fatto che il rapporto si sia interrotto a causa di una stupidaggine. Ma questa è stata la dimostrazione di quanto siano diverse e non pensa che si possa ricostruire l’amicizia di prima.

La rottura con Edoardo Donnamaria e l’amicizia con Oriana Marzoli

Dalla Casa Antonella è uscita in coppia con Edoardo Donnamaria, la relazione è durata qualche mese per poi concludersi all’inizio dell’estate 2023. Non è finita nei migliori dei modi perché non sono mancate frecciatine varie e rivendicazioni. I fan non si sono rassegnati all’idea che la coppia sia giunta ad un punto di non ritorno ed hanno fatto di tutto per farli tornare insieme. Come anche proiettare un loro video a Times Square.

Ma tutto è stato inutile. Poco dopo Antonella ha partecipato a Pechino Express e, una volta tornata, si è frequentata con Guglielmo Vicario, un calciatore del Tottenham. Seppur lei ha sempre detto che non c’era nient’altro che amicizia.

Recentemente ha riallacciato i rapporti con Oriana Marzoli, nessuno lo avrebbe mai detto. Non solo, è stata invitata al suo compleanno, ma spesso sono state anche beccate a cena insieme. Come la misteriosa serata che hanno fatto con Cristiano Iovino (presunto partner di Oriana) e Salvatore Angelucci (nuova fiamma di Antonella).