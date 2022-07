Antonella Fiordelisi e la dieta: cosa NON mangia mai per tenersi in forma

Antonella Fiordelisi ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza su Instagram. La modella e influencer – ex fidanzata di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio – ha confidato ai suoi follower di non seguire una dieta particolare. La 24enne di Salerno ama mangiare un po’ di tutto, soprattutto il sushi di cui è ghiotta. Pasta, carne e pesce non mancano mai sulla tavola di Antonella. C’è però qualcosa di cui la Fiordelisi fa volentieri a meno…

Durante un ask con i fan l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di non mangiare mai dolci. Nessun peccato di gola per Antonella Fiordelisi, che per mantenersi in forma cerca di non esagerare con gli zuccheri. A fare la differenza poi l’allenamento: la giovane è una grande appassionata di sport. Dopo aver praticato per tanti anni la scherma, oggi la Fiordelisi è sempre attiva tra palestra ed esercizi all’aria aperta.

Di recente Antonella Fiordelisi ha condiviso sui social network alcuni video in cui si allena addirittura su una barca, tra tintarella e tuffi in mare. Lo sport è fondamentale nella quotidianità dell’influencer, grande amica di Giulia Cavaglià. Tanto sport, niente dolci e porzioni equilibrate sono sicuramente i punti di forza di Antonella.

La Fiordelisi, anche per via del suo lavoro nello showbiz, cura inoltre molto il corpo con trattamenti estetici che aiutano a contrastare la ritenzione idrica e regalano una pelle più liscia e morbida.

Il lavoro di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha precisato di non essere solo una semplice influencer. Cosa fa nella vita? Campagne pubblicitarie, shooting, sponsorizzazioni, eventi e tv, più la gestione di un bed and breakfast a Salerno, la sua città natale.

Insomma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dà parecchio da fare e il suo sogno resta quello di sfondare in tv, dove è approdata poco più che maggiorenne. Antonella Fiordelisi vorrebbe affermarsi come conduttrice e ha già iniziato a condurre delle serate in piazza in giro per l’Italia.

In passato è stata ospite di Tiki Taka, dove ha tifato per la Salernitana, e Scherzi a parte. Senza dimenticare le varie incursioni nel salotto di Barbara d’Urso. Per il futuro non è esclusa una partecipazione al Grande Fratello Vip.