Antonella Fiordelisi: “Cosa faccio per guadagnare”, poi parla di Higuain

Antonella Fiordelisi è tornata a soddisfare la curiosità dei suoi fan. La bella 23enne si è sottoposta ad una nuova ask su Instagram, dove ha risposto anche alle domande più scomode. Un utente le ha apertamente chiesto cosa fa per vivere e la diretta interessata ha snocciolato tutte le sue attività, rimarcando il fatto di non essere solo un influencer e di essere abbastanza indipendente nonostante la giovane età.

Cosa fa nella vita Antonella Fiordelisi? Campagne pubblicitarie, shooting, influencer, eventi e tv, più la gestione di un bed and breakfast a Salerno, la sua città natale. “Direi che sono abbastanza indipendente”, ha puntualizzato la giovane su Instagram. Insomma l’ex tentatrice di Temptation Island si dà parecchio da fare e il suo sogno resta quello di sfondare in tv, dove è approdata poco più che maggiorenne.

Il debutto televisivo è avvenuto a Domenica Live, dove Barbara d’Urso ha ospitato Antonella Fiordelisi per parlare del suo flirt con Gonzalo Higuain. Quando l’attaccante giocava ancora nel Napoli provò a corteggiare la sportiva su Instagram, complimentandosi con il suo generoso lato b. Chat che Antonella rese pubblica, tanto da diventare ben presto nota agli appassionati di calcio e di cronaca rosa.

A tal proposito un utente ha chiesto: “Hai mai ringraziato Higuain?”. La Fiordelisi ha fatto sapere:

“L’ho sentito tempo fa tramite un suo amico e ci ho chiarito. Ci sentiamo a vicenda”

All’epoca, infatti, il calciatore argentino che oggi vive e gioca in America non apprezzò molto l’esuberanza di Antonella Fiordelisi, che ha poi approfittato della situazione per spopolare in tv e sui social network. È stata tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice a Uomini e Donne. Poi ospite di Tiki Taka e Scherzi a parte. Più volte è stata opinionista nel salotto di Barbara d’Urso.

Ora è in lizza per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la settima, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Antonella ha già sostenuto in passato dei provini con gli autori ma non è mai riuscita, almeno fino ad oggi, ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La vita privata di Antonella Fiordelisi

Da oltre un anno Antonella Fiordelisi è single. Qualche frequentazione ma nulla di serio: la ragazza si gode il lavoro e gli amici. Per due anni ha amato Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, ma la relazione è giunta al termine a un passo dalla convivenza. A troncare la Fiordelisi, che non amava più il personal trainer romano. Nel passato amoroso della salernita pure una breve liaison con Ignazio Moser.