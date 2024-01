Antonella Fiordelisi, è finita con Vicario? Spuntano foto con un’altra

Sembra essere giunta già al capolinea la storia tra Antonella Fiordelisi e il portiere del Totthenham, Guglielmo Vicario. Il flirt tra i due è iniziato poco più di un mese fa, dopo il rientro dell’influencer da Pechino Express, di cui sarà una delle concorrenti nella prossima edizione che andrà in onda a partire da marzo su Sky Uno. Sebbene la coppia non sia mai uscita completamente allo scoperto, l’ex vippona ha spesso lanciato diversi segnali sui suoi social, facendo capire di avere nuovamente il cuore impegnato. Inoltre, nelle ultime settimane, Antonella è andata più volte a Londra, dove vive il calciatore, trascorrendo anche l’anno nuovo nella metropoli inglese. Infine, la Fiordelisi ha confermato ufficialmente la relazione ai microfoni di Fanpage, ammettendo di essere impegnata con qualcuno per la prima volta dalla fine della storia con Edoardo Donnamaria.

Tuttavia, la relazione sembrerebbe essere finita ancor prima di avere realmente inizio. Il tutto è partito pochi giorni fa, quando Vicario è volato a Dubai per trascorrere una vacanza con gli amici. Inizialmente, si pensava che il portiere fosse in compagnia anche della Fiordelisi. Difatti, quest’ultima, solitamente molto attiva sui social, ha postato molto poco sul suo profilo Instagram, portando molti a pensare che stesse cercando di mantenere privata la sua trasferta nella città degli Emirati Arabi. Peccato che le fan dei ‘Donnalisi’ (nome dato alla coppia formata da Antonella e Donnamaria) abbiano tenuto d’occhio Vicario, riuscendo a scoprire molti dei suoi spostamenti durante la vacanza.

Da giorni, infatti, hanno iniziato ad insinuare che Vicario fosse in compagnia di un’altra ragazza. Infine, alcune ore fa, sono arrivate le prove, pubblicando diversi scatti insieme ad una misteriosa bionda. A questo punto, Deianira Marzano è intervenuta per smentire la notizia, affermando che Antonella e Guglielmo sarebbero ancora una coppia e che lo sportivo era semplicemente in compagnia di amici di lunga data. Tuttavia, poco fa, il portale di Fabrizio Corona, “Dillinger News”, ha invece confermato la presunta rottura tra l’influencer e il portiere del Totthenham con queste parole:

La storia tra il famosissimo portiere Guglielmo Vicario e l’influencer Antonella Fiordelisi è già finita. All’inizio Vicario e la Fiordelisi si sono conosciuti e si piacevano tantissimo, si sentivano e si scrivevano, ma ciò evidentemente non è bastato. Il calciatore ha preferito chiudere la ‘storia’ con Antonella e guardarsi altrove, ma con l’unico scopo di dedicarsi alla sua carriera.

Inoltre, il sito ha pubblicato ulteriori foto di Vicario, in cui è possibile vederlo mentre scambia un bacio con un’altra ragazza. Al momento, la Fiordelisi non ha ancora confermato né smentito l’indiscrezione. “Quando decidi di sparire per 4 giorni ma purtroppo si parla sempre della stessa persona, me ovviamente”, è stato l’unico commento di Antonella sulla vicenda. Bisognerà dunque attendere per capire il reale stato della relazione tra l’ex tentatrice e Guglielmo Vicario.