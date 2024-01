Antonella Fiordelisi conferma la storia con Vicario: chi è e dove vive

Dopo la rottura con Edoardo Donnamaria e dopo alcuni rumors, Antonella Fiordelisi conferma la storia con Guglielmo Vicario, attraverso una story su Instagram.

Da quest’estate circolava la voce che l’influencer si frequentasse con un giocatore del Tottenham. Poi la sua partecipazione a Pechino Express, che non gli ha permesso di usare i social per un po’. Per questo non sono emersi nuovi dettagli. Ora Antonella, da poco tornata dal viaggio, è andata a Londra ed è in dolce compagnia. Ha infatti messo una story dove è in macchina, con le gambe allungate insieme a quelle di un altro uomo, che sembra essere proprio Guglielmo.

Il giovane è un portiere udinese che gioca nel Totthenham, ha 28 anni. Sin da subito si è mostrato una promessa del calcio ed ha fatto molti sacrifici per raggiungere l’importante obiettivo. Proprio per questo, sta tenendo la relazione con la Fiordelisi molto riservata: non vuole che possa influenzare negativamente la sua carriera promettente. La coppia si è conosciuta attraverso i social quest’estate. Da quel momento i viaggi di Antonella verso Londra sono sempre più frequenti.

La storia con Edoardo

Dopo la chiacchierata relazione con Francesco Chiofalo e dopo la partecipazione al Grande Fratello, Antonella ha conosciuto Edoardo Donnamaria. I due si sono innamorati all’interno della Casa e, nonostante la relazione sin da subito è stata abbastanza turbolenta, a causa anche dell’eccessiva gelosia di lui, la coppia era molto amata da una grande fetta di pubblico.

Dopo il programma, la relazione è continuata, per poi finire a luglio, deludendo molti fan. Non solo, i due non si sono lasciati in maniera tranquilla, ma hanno continuato a lanciarsi frecciatine tramite social. Nella diatriba è intervenuta anche Sonia Bruganelli che ha scritto: “Alla fine delle relazioni si scoprono realmente come sono le persone con cui si è stati“.

Donnamaria ha cercato più volte di passare come vittima della situazione, ma Antonella gli ha anche dato il permesso di pubblicare alcune chat che mostrerebbero chi ha ragione. Dopo qualche giorno, però, il botta e risposta è finito e ora ognuno ha preso una strada diversa. La Fiordelisi adesso ha trovato l’amore in Inghilterra.