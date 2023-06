Antonella Fiordelisi e Donnamaria, è finita: il comunicato di lei

Favola finita per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo giorni di gossip, speculazioni e frecciatine social, l’ex vippona ha finalmente parlato, spiegando come stanno realmente le cose tra lei e l’ex volto di Forum. Con un comunicato pubblicato sulle sue storie Instagram, la Fiordelisi ha confermato la crisi con il fidanzato, velatamente incolpandolo del risvolto preso nella loro storia. Ecco le sue parole:

Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.

Da giorni, in realtà, Antonella continua a mandare segnali sul difficile periodo che sta attraversando con il fidanzato. Oltre a non apparire insieme da tempo, le recenti mosse social dell’influencer sono state molto ambigue e hanno allarmato subito i fan. Solo ieri, 11 giugno, ha pubblicato un video in cui diceva di essere un po’ “destabilizzata” per delle cose che erano successe. Inoltre, il padre di lei aveva fatto un tweet in cui rassicurava il fandom dei “Donnalisi“, definendo il loro un amore vero, anche se non “facilmente controllabile“.

Insomma, rimanevano veramente pochi dubbi su quale potesse essere lo status attuale della storia tra gli ex vipponi. Ad ogni modo, ci ha pensato direttamente Antonella a confermare le voci, pubblicando una storia abbastanza esplicativa. Tuttavia, nel comunicato, la 25enne salernitana non ha specificato se la storia con Edoardo è definitivamente finita o se si tratta solamente di un periodo di crisi. Non è chiaro, dunque, se i “Donnalisi” si siano ufficialmente lasciati o se abbiano solamente avuto una forte lite.

Per ora, Edoardo Donnamaria non ha ancora risposto a quanto detto dall’ex schermitrice. D’altro canto, invece, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha svelato in una diretta che la storia tra i due non sarebbe ancora giunta al termine e che starebbero solamente in un periodo di stallo. Ma, cos’avrebbe scatenato tutto questo? Le motivazioni dietro la presunta rottura non sono ancora note, ma molti utenti hanno ipotizzato che il tutto potrebbe essere partito la settimana scorsa, quando Edoardo ha deciso di andare alla festa di compleanno di Alberto De Pisis senza di lei.

Al party in questione erano presenti diversi ex vipponi, tra cui Micol Incorvaia, la “nemica” di Antonella nella Casa. Per questo, in tanti hanno collegato l’inizio della crisi all’evento. Naturalmente, queste rimangono solamente supposizioni dei fan, dato che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato tali teorie o dato ulteriori spiegazioni. Non resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la storia tra i ‘Donnalisi‘.