Antonella Fiordelisi e Donnamaria, colpo di scena: soap infinita

Dopo il comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui Antonella Fiordelisi annunciava di essere in crisi con Edoardo Donnamaria, pare che i due siano già tornati insieme. I due ex vipponi, ieri 13 giugno, hanno avuto degli scambi social che hanno fatto capire che ci fosse stato un riavvicinamento. Riavvicinamento, poi, confermato dall’Investigatore Social, Alessandro Rosica, che ha assicurato che la crisi sarebbe rientrata e che l’ex volto di Forum sarebbe tornato a dormire a casa dell’influencer. Inoltre, pare proprio che i “Donnalisi” fossero insieme a cena ieri sera. Ma, procediamo per ordine.

Per diversi giorni, Antonella ed Edoardo non sono più apparsi insieme e l’ex schermitrice aveva usato i suoi social per mandare diverse frecciatine al fidanzato. La conferma della crisi è poi arrivata da lei stessa, il 12 giugno, quando ha deciso di pubblicare un comunicato in cui spiegava come lei e Donnamaria non stessero vivendo un bel periodo, specificando che la colpa di tutto ciò sarebbe stata di lui. Ebbene, tempo 24 ore e le cose sembrano essere già cambiate.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: gli indizi del ritorno

Ieri, 13 giugno, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato un tweet in cui assicurava che Antonella ed Edorardo erano insieme a Milano, aggiungendo che lei era andata ad accompagnarlo alla radio dove lavora, ovvero Radio Zeta. Donnamaria, però, ha prontamente risposto al messaggio con un video ironico, in cui riprendeva lo studio radiofonico e mostrava come, effettivamente, l’ex schermitrice non era presente.

Ed ecco che è arrivata anche la replica della Fiordelisi, che ha risposto al video scrivendo “Sei proprio un idiota” e mandando in tilt tutti i loro fan, a cui solamente ore prima era stata data la notizia della crisi. Infine, Deianira ha anche specificato di essere in contatto con l’ex vippona e che nella fretta aveva fatto un “pasticcio“.

Ma, non è finita qui. Poco dopo, Alessandro Rosica ha fatto una diretta che in cui ha assicurato che i due avrebbero fatto pace e che lo speaker radiofonico sarebbe tornato a casa di lei. In effetti, poco dopo, Edoardo ed Antonella sono stati beccati a cena fuori, in occasione dei festeggiamenti per l’onomastico di lei. Con loro, anche l’ex coinquilino del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis.

Per concludere, infine, l’influencer ha anche risposto ad un commento su Instagram, in cui specificava che il fidanzato non le avrebbe messo like alle foto per un po’ perché “sono in castigo”, svelando, presumibilmente, anche la causa del loro litigio. Insomma, pare proprio che la crisi tra i ‘Donnalisi‘ sia rientrata e che i due abbiano deciso di riprovarci ancora una volta.