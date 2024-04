Antonella Fiordelisi, dramma a Dubai: “Pechino Express continua”

La modella Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di quest’ultima stagione di Pechino Express. Insieme ad Estefania Bernal compone la squadra di Italia-Argentina. Nelle ultime ore si è ritrovata a vivere una disavventura, documentata sul proprio profilo Instagram ufficiale. E’ rimasta difatti bloccata in aeroporto a Dubai, senza avere la possibilità di tornare a casa a Milano.

L’ex concorrente del Grande Fratello vip, attualmente in gara a Pechino Express, è rimasta ore bloccata in aeroporto a Dubai dove il suo aereo aveva fatto scalo dopo un viaggio nello Sri Lanka. Le piogge torrenziali hanno difatti paralizzato la città, non permettendo agli aerei di partire. La modella ha documentato la sua disavventura sui social, aggiornando costantemente i suoi follower in merito all’evoluzione della situazione attraverso delle storie. Nei video postati la si vede in fila in aeroporto, impossibilitata a partire.

La ventiseienne ha scritto sui social, menzionando anche il programma tv in cui è attualmente protagonista:

Non si capisce nulla in questo aeroporto. E se non c’è più l’aereo per Milano che faccio? Pechino Express per me continua.

Possibile che il suo sia stato un riferimento ai diversi ostacoli che le coppie devono affrontare durante il loro viaggio nelle tappe del reality?

Ha poi aggiunto, spiegando la situazione ai suoi follower:

Tutti i voli cancellati, sono ufficialmente bloccata. Fiumi d’acqua all’aeroporto e anche difficoltà per uscire da qui.

Gli aggiornamenti sono stati dati anche tramite X (ex Twitter), su cui ha scritto:

Purtroppo siamo qui bloccati. La situazione non è bellissima quindi non farò video. Ci sono persone anziane, bambini che sono da 48h bloccate qui, sembra un incubo e se sono tutti incazzati hanno ragione ci state facendo sbattere avanti e dietro senza alcun motivo. Ci avete… — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 17, 2024

Numerosi sono stati i fan che hanno mostrato la loro solidarietà ad Antonella e che l’hanno invitata a cercare di mantenere la calma. La situazione si è poi fortunatamente risolta. Stando all’ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram Fiordelisi è riuscita a tornare a casa a Milano. Ha difatti condiviso un video in cui la si vede seguire il proprio autista verso l’auto che la riporterà a casa.

In accompagnamento ha scritto:

Nessuno può capire la mia felicità in questo momento. L’autista perplesso perché urlo.

Infine la modella ha ricordato la puntata di questa sera di Pechino Express che andrà in onda su Sky Uno.