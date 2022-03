L’influencer è tornata ad attaccare il suo ex fidanzato: i due si sono amati per un paio d’anni e non hanno mantenuto un buon rapporto

Antonella Fiordelisi, stuzzicata dai suoi follower, è tornata a parlare di Francesco Chiofalo. Qualche fan ha infatti chiesto all’influencer il suo pensiero in merito alla partecipazione di Lenticchio alla nuova edizione de La pupa e il secchione condotta da Barbara d’Urso e in onda su Italia Uno. Il personal trainer è stato ingaggiato nella trasmissione in qualità di pupo. Un’occasione importante per la carriera del 32enne, che in passato ha dovuto lottare contro un tumore al cervello.

A detta di Antonella – che ha conosciuto Chiofalo a Temptation Island – Francesco è la persona più giusta per ricoprire il ruolo di pupo. La Fiordelisi ha confidato che il suo ex fidanzato è molto fissato con l’estetica e che una volta l’ha addirittura accompagnato in Turchia per un trapianto di barba.

Antonella Fiordelisi punzecchia Lenticchio

Antonella Fiordelisi si è detta contenta di questa nuova opportunità lavorativa di Francesco Chiofalo ma non ha potuto fare a meno di lanciargli qualche frecciatina. A detta della 24enne Lenticchio è sempre stato molto insicuro e possessivo nei suoi confronti e per questo insieme facevano poca vita mondana.

“Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua”, ha fatto sapere Antonella Fiordelisi su Instagram per poi aggiungere: “Vedo invece che ora con la nuova fidanzata Drusilla è sempre in giro”. Da quasi un anno Chiofalo è legato all’erede della famiglia Gucci, vista all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Sui social network Antonella Fiordelisi ha poi voluto ricordare quando Francesco ha pesantemente criticato il padre Stefano. Accuse e offese che hanno indignato profondamente tutta la famiglia, come precisato dall’ex spadista: “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse”.

Solo un anno fa Francesco Chiofalo era sbottato e senza mezzi termini aveva dichiarato:

“Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”

Lenticchio risponderà prima o poi? In realtà non è la prima volta che Antonella Fiordelisi provoca il suo ex fidanzato: qualche tempo fa ha messo in discussione la morte della maialina Polpetta, l’animale domestico di Francesco. Per la Fiordelisi il decesso sarebbe stato comunicato solo in un secondo momento per dare spettacolo sul web.

Intanto se Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso accanto a Drusilla Gucci, non c’è alcuna novità in amore per Antonella Fiordelisi. La modella sarebbe tornata di nuovo single dopo aver frequentato per un breve periodo un ragazzo la cui identità non è mai stata svelata.