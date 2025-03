Antonella Fiordelisi, annuncio: il nuovo fidanzato è l’ex di Gregoraci

Tutto vero, come da giorni mormora il gossip del Bel Paese: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini fanno coppia. Loro stessi lo hanno confermato. In particolare, la schermitrice 27enne salernitana ha postato su Instagram degli scatti della sua vacanza alle Maldive. In uno di questi si è immortalata con l’imprenditore 34enne toscano. “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”, il commento della sportiva alle fotografie ‘maldiviane’ dove lo scorso 14 marzo ha festeggiato il compleanno.

Antonella Fiordelisi e Giulia Fratini fanno coppia: l’annuncio

In qualche modo e indirettamente, quindi, le faccende private della Fiordelisi e di Elisabetta Gregoraci tornano a intrecciarsi. Per chi non lo sapesse, Fratini, prima di legarsi alla schermitrice, ha avuto una love story proprio con la showgirl calabrese (inoltre in passato avrebbe anche avuto una frequentazione con Raffaella Fico). E, sempre per chi non lo sapesse, anni fa, tra Antonella ed Elisabetta ci fu una lite per dei like ‘ballerini’ piazzati da Flavio Briatore.

Ma si proceda con ordine. Fratini e la Gregoraci sono stati assieme per diversi mesi. Poi la rottura sul finire dell’estate 2024. Né uno né l’altra hanno mai chiarito le cause dell’addio pubblicamente, preferendo rimanere in silenzio (si sussurra che ci fosse un po’ troppa gelosia nel rapporto e di alcune divergenze caratteriali che sarebbero). A distanza di quattro/cinque mesi, l’imprenditore si è legato alla Fiordelisi. Tornando agli screzi di quest’ultima con la conduttrice calabrese, risalgono ad anni fa. Fu la schermitrice a rivelare che Elisabetta non tollerava il fatto che l’ex marito Flavio Briatore piazzasse like alle sue foto social.

Fatto sta che dopo aver partecipatoal Grande Fratello Vip in edizioni differenti, la Fiordelisi e la Gregoraci hanno fatto pace, lasciandosi alle spalle le ruggini. Ora Antonella, per certi versi, torna a imbattersi con il ‘passato’ della showgirl. Chissà cosa penserà quest’ultima della love story del suo ex Fratini con la giovane schermitrice. Tra l’altro il gossip nostrano in queste ultime settimane ha braccato non poco anche Elisabetta. Sembra che si sia legata a Tomas Talin, un ragazzo di 28 anni, rampollo di una famiglia veneta molto nota a St. Moritz.