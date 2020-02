Antonella Elia, nuove rivelazioni su Pietro: messaggi privati a Cristina Plevani

Pomeriggio 5, Cristina Plevani fa delle rivelazioni sul fidanzato di Antonella Elia: spuntano messaggi

Non c’è pace per Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. La coppia è protagonista di questo Grande Fratello Vip sia dentro sia fuori la Casa. Proprio così, perché non solo Alfonso Signorini tiene informata la concorrente con le nuove rivelazioni sul fidanzato, ma anche lui è spesso protagonista delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Insomma, entrambi sono più che presenti con la loro storia nei programmi di Canale 5 e anche oggi infatti se ne è parlato a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso è partita da un riassunto degli ultimi avvenimenti, in particolare sulla parentela con l’attore Carlo Delle Piane e sulla gestione dei suoi profili social. Pietro ha sostenuto infatti che sia un amico a curare i suoi social e proprio su queste affermazioni è intervenuta Cristina Plevani.

Cristina Plevani: “Pietro Delle Piane mi scrive dal 2012”

La vincitrice del primo Grande Fratello ha infatti annunciato uno scoop sul fidanzato di Antonella Elia. La conduttrice le ha subito dato la parola e lei ha rivelato: “Lui ha detto che i social glieli gestiva un amico. Ora mi sorge un dubbio, perché dal 2012 mi scrive in privato su Facebook. Ho controllato pochi giorni fa, dal 2012 a fasi alterne ogni tanto mi scrive”. Barbara allora ha indagato e ha chiesto se Pietro ha mai fatto delle avance. Cristina ha spiegato: “Non ha mai superato limiti e non ho dato modo, ma chiedeva se vieni a Roma dai un colpo. Mi aveva anche comunicato quando diventava papà. Forse era corteggiamento o forse no, non ho mai colto… Non piacendomi. Io rispondevo in modo gentile”.

Antonella Elia vuole lasciare il fidanzato Pietro: scoprirà i messaggi a Cristina Plevani?

Serena Garitta ha chiesto di verificare se questi messaggi sono arrivati anche mentre Pietro era fidanzato con Antonella Elia. Ma proprio perché l’uomo ha detto di aver affidato la cura dei social a un amico, oggi Cristina si domanda: “A questo punto potrebbe essere che mi scriveva il suo amico”. Probabilmente Pietro risponderà a queste parole della Plevani e chiarirà la cosa. Ma la Elia verrà messa al corrente?