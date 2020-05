Antonella Elia, Rai e Mediaset fanno carte false per averla: il gossip

Antonella Elia, Rai e Mediaset fanno carte false per averla nella prossima stagione tv: il gossip

Antonella Elia è ricercatissima. Pare che Viale Mazzini e il Biscione stiano facendo carte false per averla nella prossima stagione televisiva. La torinese, dopo una partecipazione vulcanica al Grande Fratello Vip 4, sembra che abbia stimolato gli addetti ai lavori del piccolo schermo a non privarsi di lei. D’altra parte, il talento lo ha sempre avuto. E pazienza se il suo carattere fumantino va tenuto un poco a bada in certe situazioni. Dopotutto si tratta di fare televisione, mica una sessione di meditazione o di yoga. Così Antonellina, secondo quanto svelato dal settimanale Oggi, al momento si ritrova contesa tra Rai e Mediaset. Chi la spunterà per averla alla propria corte?

Antonella Elia e il futuro sul piccolo schermo

“Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia, 56 anni, sta vivendo una seconda giovinezza professionale. Rai e Mediaset infatti se la contendono per la prossima stagione televisiva. Cosa sceglierà e dove vedremo la irrequieta Antonellina?”. Così il magazine Oggi. E pensare che la Elia, all’interno della Casa più spiata d’Italia, aveva temuto che la sua carriera professionale fosse agli sgoccioli. Motivo? Si sarebbe svelata troppo e senza filtri, mettendo in pericolo il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Ma pare che stavolta Antonellina si sia sbagliata…

Elia al GF Vip: “Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”

“Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare”, confidava nel reality show la torinese, credendo addirittura che il suo essersi svelata al cento per cento potesse avere ripercussioni per il suo futuro professionale: “Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”, concludeva. Evidentemente in molti non la pensano così. Il corteggiamento di Rai e Mediaset continua.