Antonella Elia amara: “Penso che il GF abbia messo fine alla mia carriera”

Antonella Elia, confidenze: chi sente e chi no degli inquilini. Poi la confessione amara: “Penso che il GF Vip abbia messo fine alla mia carriera”

Antonella Elia, concorrente tra i più chiacchierati del Grande Fratello Vip 4, si è raccontata a bocce ferme al settimanale Chi, una settimana dopo la conclusione del reality. Ed è sempre la Antonella che abbiamo conosciuto in tv in questi mesi: senza filtri, senza peli sulla lingua, con prese di posizione che non lasciano spazio alla diplomazia o a situazioni intermedie. O dentro o fuori, o con me o contro di me: appunto la ‘solita’ Antonella, come poc’anzi si diceva. Per prima cosa ha parlato del fidanzato Pietro Delle Piane e ha fatto sapere che tutto è chiarito e che non esclude le nozze con lui in futuro. Quindi, largo all’esperienza del Gf Vip…

“Sì, ce l’ho con Fernanda, Licia e la Marini”

Chi ha sentito degli inquilini? “Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica”. Si passa invece alle donne con cui non c’è stato feeling. Non poche: “Rita Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza. Per questo mi arrabbio se poi non penso sia così.” Nel reality è stata accusata di avercela con le donne… “Se si parla della Lessa, della Marini e di Licia, sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza e la dignità”.

“Signorini non mi ha favorita”

La Elia risponde poi al perché ha scelto di dire di sì al GF Vip. “Vanità no – spiega -. Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare”. Antonella pensa addirittura che il suo essersi svelata al cento per cento possa avere ripercussioni per il suo futuro professionale: “Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Infine un pensiero per Signorini. C’è chi ha detto che lei è stata la sua ‘cocca’: “Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto dei caz….ni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta. Non mi ha favorita”.