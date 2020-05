Antonella Elia: “Il GF Vip mi ha segnata”. Retromarcia sul figlio in affido

Antonella Elia: “Il GF Vip mi ha segnata, ho parecchi incubi”. Retromarcia sul figlio in affido. E anche sulle nozze con Pietro frena: confidenze e confessioni

La vulcanica Antonella Elia, che al Grande Fratello Vip 4 è stata un vero e proprio turbine, si è confidata in una lunga intervista. Dopo la fine del reality c’è stata la quarantena ed ha avuto tutto il tempo per riflettere su passato, presente e futuro. Nella Casa più spiata d’Italia aveva espresso il desiderio di prendere un figlio in affido, ma ora fa retromarcia, confessando di non sentirsi pronta e che le sue esternazioni sul tema fatte nel programma di Canale 5 sono state dettate da una situazione amplificata, distante dalla realtà quotidiana. Anche sul matrimonio con Pietro Delle Piane ha frenato, rimandando il tutto a data da destinarsi. Di questo e altro ha parlato al magazine Chi.

GF Vip, Antonella Elia: “Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa”

“Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo”, ha spiegato Antonella, che ha aggiunto che l’esperienza nello show l’ha segnata non poco: “Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il GF mi ha segnato, ho meno fiducia nel genere umano”. La Elia ha anche ampiamente parlato del rapporto con Pietro, il quale la vorrebbe portare all’altare. Però lei frena, spiegando di voler prima capire se davvero è la scelta giusta.

Antonella Elia: “Mai convissuto con Pietro, lo devo conoscere”

Le titubanze di Antonella sul matrimonio non sono per nulla campate in aria. Con l’attore non ha nemmeno mai convissuto e quindi vuole prima capire se una promessa come quella delle nozze possa essere mantenuta. Perciò, meglio attendere. “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo”.