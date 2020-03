Antonella Elia Gf Vip: “La mia più grande colpa”, la promessa alla madre

Gf Vip 4 Antonella Elia, il passato difficile e il rapporto con la madre

Antonella Elia ha donato tutta sé stessa al Gf Vip 4 senza mai nascondersi dietro a un dito e in alcuni casi purtroppo esagerando davvero. Non che gli altri siano stati da meno, se pensate ad esempio al rosario sventolatole contro oppure ai comportamenti di Fernanda Lessa. Di lei ricorderemo però non solo le polemiche ma anche e soprattutto la sua storia pregna di dolore: sappiamo tutti ormai che Antonella ha vissuto una vita difficile poiché ha perso i genitori in tenera età e che la sua salvezza è stata la seconda moglie del papà, Paola, che le ha mandato un messaggio bellissimo nell’ultima diretta.

Antonella scrive alla mamma: “Abbiamo perso tanto tempo”

Oggi Antonella in confessionale ha ripercorso il proprio passato e si è soffermata soprattutto su Paola: la donna è stata per lei un’ancora di salvezza che le ha permesso di non lasciarsi travolgere dagli eventi della vita. “Abbiamo perso tanto tempo – queste alcune delle parole bellissime che la Elia ha dedicato alla sua seconda mamma – ma da ieri ho capito che bisogna impossessarci di quello che resta e renderlo meraviglioso. La mia irragionevolezza – ha poi aggiunto – è la mia più grande colpa ma da questo istante lascerò parlare solo e per sempre il cuore. Grazie, mamma, ti ho amato al primo sguardo e ti amerò per sempre. Ma da ora in poi riuscirò a dimostrartelo”. Quando la Elia mette da parte le polemiche e non si lascia coinvolgere in discussioni sterili è capace di regalare grandi emozioni ai fan e ai telespettatori.

News Grande Fratello Vip, la morte del padre della Elia: una storia difficile

Queste confessioni arrivano tra l’altro in una giornata in cui abbiamo già appreso della morte del padre: Antonella infatti ha raccontato ai suoi compagni il momento in cui lo ha perso. “Il mio papà è morto – ha spiegato – quando avevo quattordici anni, in un incidente stradale, lei [Paola ndr] è la sua seconda moglie ed era in macchina con lui. Un tir è passato sopra sette o otto macchine… quella del mio papà era la prima”. La Elia ha anche spiegato che con Paola si sentiva sempre meno perché lei ha dei problemi al cuore e litigare non le faceva bene. Che questo Gf Vip 4 sia l’occasione giusta per ricominciare davvero.