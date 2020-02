Antonella Elia furiosa col fidanzato Pietro: “Lo farò nero”, lo sfogo

Antonella Elia e il fidanzato Pietro, dopo lo scoop arriva lo sfogo della concorrente del Gf Vip

Dopo qualche ora per realizzare ciò che era successo, Antonella Elia ha avuto uno sfogo nel confessionale dopo le foto del fidanzato Pietro con l’ex. Quando Alfonso Signorini l’ha chiamata nella Stanza dei superled, Antonella sembrava aver reagito bene e pure con Adriana Volpe ha mostrato una certa maturità dell’affrontare tutto. Evidentemente aveva solo bisogno di un po’ di tempo e infatti appena si è ritrovata sola nella suite, dove non ha voluto nessun altro concorrente con cui dividere il letto, Antonella si è sfogata in confessionale. Stavolta sembrava leggermente più arrabbiata per il comportamento del fidanzato, ma c’è principalmente una domanda che la attanaglia in questo momento: perché proprio ora rivedere la ex?

Gf Vip, lo sfogo di Antonella Elia dopo le foto di Pietro: “Bravo, comunque sia andata complimenti”

Antonella ha provato a godersi il relax e la solitudine dopo settimane al Gf Vip, ma non ci è riuscita: “Mi sono goduta a pieno questo letto gigante con tutti questi cuscini. Bellissimo dormire da sola, ma il tarlo c’è”. Poi si è rivolta al fidanzato e ha detto: “Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata complimenti. Non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perché l’ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo”. Proprio questo si sta domandando Antonella, perché Pietro ha incontrato la ex adesso che lei è rinchiusa nella Casa del Gf Vip. Una domanda che attanaglierebbe tutti, probabilmente.

Antonella Elia furiosa col fidanzato Pietro che ha rivisto l’ex: “Lo farò nero e gliela farò pagare”

Ma non è finita qui, perché alla fine del suo sfogo Antonella Elia contro il fidanzato Pietro ha detto anche altro, e cioè che è pronta a fargliela pagare! Queste le sue parole: “Quando lo vedrò lo farò nero e gliela farò pagare. Anzi inizierò a fargliela pagare da ora, così impara a vedere le sue ex mentre sono qui dentro”. Uomo avvisato, mezzo salvato: arriverà lunedì in puntata per dare spiegazioni?