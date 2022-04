Antonella Elia e il trucco per evitare il dolore dei tacchi

By

Tacchi, croce e delizia di ogni donna. Indossare scarpe del genere per diverse ore può provocare parecchio dolore. A meno che non si usino i trucchetti giusti… Antonella Elia ha svelato il suo segreto per riuscire a resistere su un paio di decollete a Barbara d’Urso, durante una puntata de La Pupa e il Secchione 2022 di cui è giurata insieme a Federico Fashion Style, vero nome Federico Lauri, e Soleil Sorge.

Al termine della serata Barbara d’Urso ha confidato al suo pubblico che Antonella Elia era l’unica donna presente in studio a non lamentarsi del peso dei tacchi. La bionda soubrette ha così spifferato il trucco che ormai usa da anni e che l’aiuta a sopportare i più svariati centimetri. La Elia mette della carta igienica sotto i piedi in modo che l’appoggio sia più morbido e confortevole.

Un artificio che Antonellina ha imparato dopo tanti anni di lavoro nel mondo dello showbiz e che ha voluto condividere con le sue colleghe e con il pubblico. La stessa Barbarella si è detta pronta a seguire il consiglio della sua opinionista a La Pupa e il Secchione.

Il segreto di bellezza di Antonella Elia

Qualche tempo fa Antonella Elia ha rivelato sui social network il suo segreto di bellezza. A 58 anni l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno è più splendida che mai. L’ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip si allena abitualmente in palestra.

Segue, ovviamente, anche una sana alimentazione, con il contributo di una nutrizionista esperta. A colazione spazia dai pancake ai fichi, dallo yogurt greco a cereali integrali e noci. Per il pranzo sceglie spesso petto di pollo cotto nel limone, accompagnato da rucola, avocado e qualche galletta di riso.

Antonella Elia preferisce gustare la pasta la sera, magari condita con dei salutari broccoli. Per secondo del pesce bianco, come il merluzzo, con un’insalata arricchita con semi di sesamo e alghe. Dunque tante proteine, solo grassi buoni e le giuste calorie per affrontare le giornate intense e impegnative.