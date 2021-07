Antonella Elia e Vera Gemma con lo stesso vestito rosa: marca e prezzo

L’ex valletta di Mike Bongiorno e la figlia di Giuliano Gemma si sono affidate allo stesso stilista per apparire in tv più sfavillante che mai

Capita spesso in tv che due personaggi famosi indossino gli stessi capi. È successo di recente anche ad Antonella Elia e Vera Gemma che, in due programmi completamente differenti, hanno indossato la stessa creazione. In questo caso un abito lungo rosa, di paillettes, con vistosa scollatura. La Elia l’ha scelto per una puntata del Grande Fratello Vip, dove è stata opinionista della quinta edizione, mentre la Gemma l’ha sfoggiato nello studio dell’Isola dei Famosi.

L’abito di Antonella Elia e Vera Gemma è ricoperto interamente di paillettes, con una profonda scollatura sul decolleté e un sensuale spacco sulla coscia. Entrambe hanno abbinato dei sandali argento e fatto a meno dei gioielli, che avrebbero inutilmente appesantito l’outfit. Tra l’altro questo vestito ha spinto Ilary Blasi a definire la figlia di Giuliano Gemma “Barbie polvere di stelle”. Appellativo che è subito piaciuto molto a Vera, che l’ha poi riutilizzato su Instagram dove ha postato alcuni scatti con il vistoso dress.

Chi è lo stilista di questo abito decisamente fuori dagli schemi? Gabriele Fiorucci Bucciarelli, un giovane designer romano molto amato dalle celebrity. Antonella Elia ha sfoggiato più di una creazione dello stilista al Grande Fratello Vip. E pure Vera Gemma non ha potuto fare a meno di scegliere Fiorucci per i suoi ultimi impegni televisivi. Sul tappeto rosso tante altre star del piccolo schermo hanno indossato creazioni Fiorucci Bucciarelli come Milena Miconi e Vittoria Schisano.

Tutti gli abiti di Gabriele Fiorucci Bucciarelli sono capi di alta moda, decisamente costosi e adatti al red carpet, ad eventi di rilievo o a serate televisive importanti.

Lo scontro tra Vera Gemma e Antonella Elia

Piccola curiosità: Antonella Elia e Vera Gemma sono state protagoniste di una piccola zuffa sui social network. Su Instagram l’ex domatrice di leoni ha mostrato senza filtri il suo decolleté. Senza misure Antonellina ha commentato così: “Sembri una po*****ar!”. Affermazione che non è particolarmente piaciuta alla fidanzata di Jeda che dopo una iniziale indifferenza ha replicato con queste parole: “” Mah, non saprei. Non mi pongo il problema”.

Vera Gemma ha avuto qualche problema anche con Cecilia Rodriguez. Tra le due c’è stato uno scontro dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Alla fine la sorella di Belen è stata costretta a chiedere scusa per gli insulti nei confronti di Vera.